ગ્રીન એનર્જી માર્કેટમાં ભારત અગ્રણી ખેલાડી બનશે : PM મોદી

ગ્રીન ગ્રોથ પરના બજેટ પછીના પ્રથમ વેબિનારમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે આ બજેટ ભારતને વૈશ્વિક ગ્રીન એનર્જી માર્કેટમાં અગ્રણી ખેલાડી તરીકે સ્થાપિત કરશે. હું ઉર્જા ક્ષેત્રના તમામ હિતધારકોને ભારતમાં રોકાણ કરવા આમંત્રણ આપું છું. તેમણે કહ્યું કે હરિયાળી વિકાસ તરફ ઘણા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે જેમાં ઇથેનોલ મિશ્રણ, પીએમ કુસુમ યોજના, સૌર ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન, રૂફટોપ સોલાર યોજના, કોલ ગેસિફિકેશન, ઇવી બેટરી સ્ટોરેજનો સમાવેશ થાય છે. PM એ કહ્યું, “હરિયાળી વૃદ્ધિ માટે આ વર્ષના બજેટમાં કરવામાં આવેલી જોગવાઈઓ એક રીતે આપણી આવનારી પેઢીઓ માટે ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે પાયાનો પથ્થર છે. 2014 થી, ભારત નવીનીકરણીય ક્ષમતા વધારામાં સૌથી ઝડપી રહ્યું છે.”

This budget will establish India as a leading player in the global green energy market. I invite all the stakeholders associated with energy world to invest in India: PM Narendra Modi at the first post-budget webinar on Green Growth pic.twitter.com/qEr7o432gH

— ANI (@ANI) February 23, 2023