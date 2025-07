બેલેસ્ટિક મિસાઇલો પૃથ્વી-II અને અગ્નિ-I નું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ

ભારતે સુરક્ષા ક્ષેત્રમાં વધુ એક મોટું પગલું ભર્યું છે. ગુરુવારે બે શક્તિશાળી સ્વદેશી રીતે વિકસિત ટૂંકી અંતરની બેલેસ્ટિક મિસાઇલો પૃથ્વી-2 અને અગ્નિ-1 નું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. આ પરીક્ષણ ઓડિશાના ચાંદીપુર ખાતેના ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેસ્ટ રેન્જથી કરવામાં આવ્યું હતું. બંને બેલેસ્ટિક મિસાઇલો તમામ ઓપરેશનલ અને ટેકનિકલ ધોરણોને પૂર્ણ કરે છે. સંરક્ષણ મંત્રાલયે આ અંગે માહિતી આપી છે. આ પરીક્ષણો સ્ટ્રેટેજિક ફોર્સિસ કમાન્ડના નેજા હેઠળ કરવામાં આવ્યા હતા. અગાઉ બુધવારે ભારતે લદ્દાખમાં આકાશ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમના એડવાન્સ્ડ વર્ઝન આકાશ પ્રાઇમનું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કર્યું હતું.

Successful test-firing of Short-Range #BallisticMissile – #Prithvi-II and #Agni-1 – was carried out from the Integrated Test Range in #Chandipur, Odisha today. All operational and technical parameters have been validated. The launches were conducted under the aegis of Strategic… pic.twitter.com/8RmJpo5FQ8

