ટ્રમ્પની ‘ડેડ ઈકોનોમી’ ટિપ્પણી બાદ PM મોદીનું નિવેદન આવ્યું

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તાજેતરમાં ભારતની અર્થવ્યવસ્થાને ‘મૃત અર્થવ્યવસ્થા’ ગણાવી હતી. તેમના કટાક્ષના જવાબમાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વારાણસીથી એક મજબૂત સંદેશ આપ્યો અને કહ્યું કે ભારત હવે વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવાના માર્ગે છે. પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓને સ્વદેશી અપનાવવાનો સંકલ્પ કરાવ્યો અને કહ્યું કે હવે સમય આવી ગયો છે કે દરેક ભારતીયે દરેક ખરીદીમાં દેશના હિતને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ.

Varanasi, Uttar Pradesh: Prime Minister Narendra Modi says, “Kashi is a city of deep spiritual legacy. Today, as we talk about economic progress, I also want to draw your attention to the global situation. The world economy is going through a period of uncertainty and… pic.twitter.com/mPwk0zZeoF

વડા પ્રધાને સ્પષ્ટ કહ્યું, હવે ભારત પણ દરેક વસ્તુનું પરીક્ષણ કરવા માટે ફક્ત એક જ સ્કેલનો ઉપયોગ કરશે – એટલે કે, ભારતીય પરસેવાથી બનેલી વસ્તુઓ. તેમણે કહ્યું કે હવે સમય આવી ગયો છે જ્યારે દેશના દરેક નાગરિક, દરેક દુકાનદાર અને દરેક ગ્રાહકે આ મંત્ર અપનાવવો જોઈએ કે આપણે ફક્ત તે જ ખરીદીશું જે ભારતમાં બનેલું છે, જે ભારતીય હાથ દ્વારા બનાવટી છે અને જેમાં આપણા દેશનો પરસેવો છે. વૈશ્વિક અસ્થિરતાના યુગમાં, ભારતને ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનાવવાની જવાબદારી ફક્ત સરકારની જ નહીં પરંતુ દરેક ભારતીયની છે.

Varanasi, Uttar Pradesh: Prime Minister Narendra Modi says, “Anything made by the hands of Indians, through their skills and sweat, is truly swadeshi for us. We must adopt the mantra of Vocal for Local. Let us resolve to give preference only to Make in India products. Whatever… pic.twitter.com/9c4FWAfUrT

— IANS (@ians_india) August 2, 2025