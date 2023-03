વૈશ્વિક પડકારો છતાં ભારત સૌથી ઝડપથી વિકસતું અર્થતંત્ર : PM મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે બીજી ડેમોક્રેસી સમિટને સંબોધિત કરી હતી. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે ભારત ખરેખર લોકશાહીની માતા છે. લોકશાહી માત્ર એક માળખું નથી, તે એક આત્મા પણ છે. તે એવી માન્યતા પર આધારિત છે કે દરેક મનુષ્યની જરૂરિયાતો અને આકાંક્ષાઓ સમાન રીતે મહત્વપૂર્ણ છે. ભારતમાં અમારી માર્ગદર્શક ફિલસૂફી ‘સબકા સાથ, સબકા વિકાસ’ છે – જેનો અર્થ છે ‘સમાવેશક વૃદ્ધિ માટે સાથે મળીને કામ કરવું’. વડાપ્રધાને કહ્યું કે ભારત આજે અનેક વૈશ્વિક પડકારો છતાં સૌથી ઝડપથી વિકસતું અર્થતંત્ર છે. તે પોતે જ વિશ્વમાં લોકશાહી માટે શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે.

સમિટ ફોર ડેમોક્રેસી 2023’ને ડિજિટલી સંબોધિત કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે તેમની સરકારની દરેક પહેલ ભારતના નાગરિકોના સામૂહિક પ્રયાસો દ્વારા સંચાલિત થાય છે. ડેમોક્રેસી સમિટની બીજી આવૃત્તિ યુએસ પ્રમુખ જો બિડેન, કોસ્ટા રિકાના રાષ્ટ્રપતિ રોડ્રિગો ચાવેઝ રોબલ્સ, ઝામ્બિયાના રાષ્ટ્રપતિ હકિન્દે હિચિલેમા, નેધરલેન્ડના વડા પ્રધાન માર્ક રુટ્ટે અને દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિ યુન સુક યેઓલ દ્વારા સહ યજમાન હતા. આ કોન્ફરન્સનું આયોજન દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિ યૂન-સુક-યોલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.

India, despite the many global challenges, is the fastest-growing major economy today. This itself is the best advertisement for democracy in the world. This itself says that democracy can deliver: PM Narendra Modi at Summit for Democracy pic.twitter.com/BTK4mBss32

પરિષદનો ઉદ્દેશ્ય લોકશાહીને વધુ જવાબદાર અને લવચીક બનાવવાનો અને વૈશ્વિક લોકશાહી પ્રણાલીને પુન: આકાર આપવા માટે ભાગીદારીનું વાતાવરણ ઊભું કરવાનો છે. કોન્ફરન્સમાં ત્રણ મુખ્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થશે. આ લોકશાહીને મજબૂત કરે છે અને તેને સરમુખત્યારશાહીથી બચાવે છે, ભ્રષ્ટાચાર સામે લડે છે અને માનવ અધિકારોનું સન્માન કરે છે.

Democracy is not just a structure. It is also spirit. It is based on the belief that the needs and aspirations of every human being are equally important. That is why, in India, our guiding philosophy is ‘Sabka Saath, Sabka Vikas’ – meaning ‘Stiving together for inclusive… pic.twitter.com/oFdju0HuvI

— ANI (@ANI) March 29, 2023