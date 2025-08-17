સ્વદેશીનો ઉલ્લેખ કરીને PM મોદીનો ટ્રમ્પને મોટો સંદેશ

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે દિલ્હી-એનસીઆરમાં બે મોટા હાઇવે પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યા પછી, તેમણે લોકોને સંબોધન કર્યું. સંબોધન દરમિયાન, તેમણે ‘વોકલ ફોર લોકલ’ ના મંત્ર પર ભાર મૂક્યો. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે દેશના લોકોએ વોકલ ફોર લોકલના મંત્ર સાથે ખાદી અપનાવી. આપણું ‘મેડ ઇન ઇન્ડિયા’ યુપીઆઈ વિશ્વનું સૌથી મોટું રીઅલ-ડિજિટલ પેમેન્ટ પ્લેટફોર્મ બની ગયું છે. પીએમ મોદીએ ઇશારામાં યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને સંદેશ પણ આપ્યો. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે તમારે ભારતમાં રહેવું જોઈએ અને ફક્ત ભારતીય ઉત્પાદનો ખરીદવી જોઈએ. અમે શક્ય તેટલા સ્વદેશી વસ્તુઓને પ્રોત્સાહન આપીશું.

દેશમાં 35 કરોડ મોબાઇલ ફોન બની રહ્યા છે: પીએમ મોદી

પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે તમારે વોકલ ફોર લોકલના મંત્રી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે 11 વર્ષ પહેલા આપણે મોટાભાગના ફોન આયાત કરતા હતા જેની અમને જરૂર હતી. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજે મોટાભાગના ભારતીયો મેડ ઇન ઇન્ડિયા ફોનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. અમે 35 કરોડ મોબાઇલ ફોન બનાવી રહ્યા છીએ અને નિકાસ પણ કરી રહ્યા છીએ.

ટ્રમ્પ ઉપરાંત, પીએમ મોદીએ વિરોધી પક્ષો પર પણ પ્રહારો કર્યા. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે આ પહેલી વાર છે જ્યારે દિલ્હી, હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં એક સાથે ભાજપ સરકારો સત્તામાં છે. આ દર્શાવે છે કે આ સમગ્ર ક્ષેત્રમાં ભાજપને કેટલા આશીર્વાદ મળ્યા છે. જોકે, કેટલાક પક્ષો આ આશીર્વાદને પચાવી શકતા નથી. તેઓ લોકોના વિશ્વાસ અને જમીની વાસ્તવિકતાથી સંપૂર્ણપણે કપાઈ ગયા છે.

દિલ્હી વિકાસ ક્રાંતિ જોઈ રહ્યું છે: પીએમ મોદી

વડાપ્રધાનએ કહ્યું કે આ ઓગસ્ટ મહિનો સ્વતંત્રતા અને ક્રાંતિના રંગમાં રંગાયેલો છે. સ્વતંત્રતાના આ પર્વ વચ્ચે, આજે દેશની રાજધાની દિલ્હી વિકાસ ક્રાંતિ જોઈ રહી છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે જ્યારે દુનિયા ભારત તરફ જુએ છે, ત્યારે તેની પહેલી નજર આપણી રાજધાની દિલ્હી પર પડે છે. તેથી, આપણે દિલ્હીને વિકાસનું એવું મોડેલ બનાવવું પડશે, જ્યાં દરેકને લાગે કે હા, આ એક વિકસિત દેશની રાજધાની છે.

તમને જણાવી દઈએ કે જે બે મુખ્ય હાઇવે પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે તેમાં દ્વારકા એક્સપ્રેસવેનો દિલ્હી સેક્શન અને અર્બન એક્સટેન્શન રોડ-IIનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રોજેક્ટ્સનો ઉદ્દેશ્ય દિલ્હીમાં ભીડ ઘટાડવાનો, કનેક્ટિવિટી સુધારવાનો, મુસાફરીનો સમય ઘટાડવાનો અને પ્રદૂષણ ઘટાડવાનો છે.

