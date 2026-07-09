આતંકવાદ સામે ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા એકજૂથ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબોર્ન (Melbourne) ખાતે આયોજિત ત્રીજા ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા વાર્ષિક શિખર સંમેલન (3rd India-Australia Annual Summit) બાદ આતંકવાદ વિરુદ્ધ બંને લોકતાંત્રિક દેશોની એકજુથતાને ફરી એકવાર મજબૂતાઈથી દોહરાવી છે. પીએમ મોદીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે આતંકવાદ એ માત્ર કોઈ એક દેશની સમસ્યા નથી, પરંતુ તે સમગ્ર માનવતા માટે સૌથી મોટો પડકાર છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાન એન્થની અલ્બાનીઝ સાથે યોજાયેલી સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પીએમ મોદીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા આતંકવાદના તમામ સ્વરૂપો અને તેના દરેક પ્રકારના નેટવર્ક વિરુદ્ધ સાથે મળીને કામ કરશે. આ ક્ષેત્રમાં બંને દેશો વચ્ચેનો સહયોગ સતત વધુ સુદ્રઢ બની રહ્યો છે.
આતંકવાદ સામે સમાન વિચારધારા
વડાપ્રધાન મોદીએ સરહદ પારથી ફેલાવવામાં આવતા આતંકવાદ (Cross-Border Terrorism) નો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે તે વૈશ્વિક શાંતિ અને સ્થિરતા માટે ગંભીર ખતરો બની ચૂક્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું કે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા આ પડકારનો સામનો કરવા માટે એક સમાન સોચ અને સમાન વિચારધારા ધરાવે છે અને આ મામલે બંને દેશોનો સંકલ્પ એકદમ અડગ છે. પીએમ મોદીના મતે આતંકવાદ સામે અસરકારક પગલાં લેવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ અને એક મજબૂત વહેંચાયેલી વ્યુહરચના (Shared Strategy) અત્યંત અનિવાર્ય છે.
વિશ્વમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ અને તણાવ પર પીએમ મોદીનું વલણ
વર્તમાન વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓ અને ભૌગોલિક તણાવનો ઉલ્લેખ કરતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે દુનિયાના કેટલાક ભાગોમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધો અને હિંસક સંઘર્ષોનો કાયમી ઉકેલ ક્યારેય હથિયારોથી આવી શકતો નથી. આ પ્રકારની સમસ્યાઓનો એકમાત્ર કાયમી ઉકેલ માત્ર પરસ્પર વાતચીત (Dialogue) અને રાજદ્વારી પ્રક્રિયા (Diplomacy) દ્વારા જ શક્ય છે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા બંને નિયમો પર આધારિત વૈશ્વિક વ્યવસ્થા (Rules-Based International Order), દરિયાઈ સુરક્ષા, મુક્ત નૌવહન (Freedom of Navigation) અને હિંદ-પ્રશાંત (Indo-Pacific) ક્ષેત્રમાં શાંતિ અને સ્થિરતા જાળવી રાખવા માટે ખભેથી ખભો મિલાવીને કામ કરશે.
ઐતિહાસિક જોઇન્ટ ડિક્લેરેશન પર હસ્તાક્ષર
પીએમ મોદીએ ઇન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રને માત્ર બે મહાસાગરોનું સંગમ સ્થાન નથી ગણાવ્યું, પરંતુ તેને લોકતાંત્રિક મૂલ્યો અને સમાન વિચારધારા ધરાવતા દેશોની વહેંચાયેલી આકાંક્ષાઓનું પ્રતીક ગણાવ્યું છે. આ મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં બંને દેશો વચ્ચે સુરક્ષા સહયોગને એક નવી દિશા આપવા માટે એક ઐતિહાસિક જોઇન્ટ ડિક્લેરેશન (Joint Declaration on Security Cooperation) પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે. આ નવા કરાર હેઠળ બંને દેશોના ડિફેન્સ ફોર્સિસ વચ્ચેના સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા, દરિયાઈ સુરક્ષા વધારવા, સાયબર સુરક્ષા મજબૂત કરવા અને પ્રાદેશિક સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે.