નવા વર્ષમાં ‘મિયાં મેજિક’, મોહમ્મદ સિરાજના નામે વધુ એક રેકોર્ડ

દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપટાઉનમાં મોહમ્મદ સિરાજની શાનદાર બોલિંગ સામે યજમાન ટીમ વેરવિખેર થઈ ગઈ હતી. બીજી ટેસ્ટ મેચમાં ડીન એલ્ગરે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો, પરંતુ મોહમ્મદ સિરાજે પ્રથમ દાવમાં છ વિકેટ લઈને યજમાન ટીમને રમતમાં પાછળ ધકેલી દીધી હતી. ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજે પોતાની ટેસ્ટ કારકિર્દીનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું અને સ્કોર 6-15 કર્યો. સિરાજે નવ ઓવરના સ્પેલમાં તેની લાઇન અને લેન્થ સાથે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. તમને જણાવી દઈએ કે દક્ષિણ આફ્રિકાનો પ્રથમ દાવ 55 રન પર સમેટાઈ ગયો હતો. સિરાજ સિવાય મુકેશ કુમાર અને જસપ્રિત બુમરાહે બે-બે વિકેટ લીધી હતી.

That’s a 5-FER for @mdsirajofficial 🔥🔥

His first five-wicket haul in South Africa and third overall.#SAvIND pic.twitter.com/lQQxkTNevJ

— BCCI (@BCCI) January 3, 2024