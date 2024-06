T20 વર્લ્ડ કપ 2024: ભારતે ટોસ જીતી બેટિંગ પસંદ કરી

T20 વર્લ્ડ કપ 2024ની ફાઇનલ મેચમાં ભારતીય ટીમ અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામસામે છે. આ મેચ બાર્બાડોસના કેન્સિંગ્ટન, બ્રિજટાઉનમાં રમાઈ રહી છે. ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો. ભારત અને આફ્રિકા બંને એકપણ મેચ હાર્યા વિના ફાઇનલમાં પહોંચી ગયા છે. દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ પ્રથમ વખત વિશ્વ કપની ફાઇનલમાં પહોંચી છે અને તેની પાસે ટાઇટલ જીતીને ઇતિહાસ રચવાની તક છે. જ્યારે ભારતીય ટીમે 2007માં T20 વર્લ્ડ કપ ઈતિહાસની પ્રથમ સિઝન જીતી હતી. ત્યારે મહેન્દ્ર સિંહ ધોની કેપ્ટન હતો.

🇿🇦 🆚 🇮🇳, #T20WorldCup 2024 Final, it doesn’t get any better 🤩

Rohit Sharma wins the toss and elects to bat first in Barbados.#SAvIND | 📝: https://t.co/V0QV3fD6DZ pic.twitter.com/SEDe80tJ75

— T20 World Cup (@T20WorldCup) June 29, 2024