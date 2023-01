IND vs NZ: ભારતે બીજી વનડેમાં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવી શ્રેણી પર કર્યો કબ્જો

ટીમ ઈન્ડિયાએ રાયપુર વનડેમાં ન્યૂઝીલેન્ડને 8 વિકેટે હરાવ્યું છે. આ રીતે રોહિત શર્માની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમે શ્રેણી પર કબ્જો કરી લીધો છે. બીજી વનડેમાં ભારતીય ટીમને જીતવા માટે 109 રન બનાવવાના હતા. ટીમ ઈન્ડિયાએ માત્ર 20.1 ઓવરમાં માત્ર બે વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્યનો સરળતાથી પીછો કરી લીધો હતો. આ સાથે ભારતે ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 2-0થી અજેય સરસાઈ મેળવી લીધી છે.

.@ShubmanGill finishes things off in style! #TeamIndia complete a comprehensive 8️⃣-wicket victory in Raipur and clinch the #INDvNZ ODI series 2️⃣-0️⃣ with more game to go 🙌🏻 Scorecard ▶️ https://t.co/tdhWDoSwrZ @mastercardindia pic.twitter.com/QXY20LWlyw — BCCI (@BCCI) January 21, 2023

રોહિત શર્માએ ફિફ્ટી ફટકારી

ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી કેપ્ટન રોહિત શર્માએ 51 રનની ઈનિંગ રમી હતી. ભારતીય કેપ્ટને 50 બોલમાં 51 રન બનાવ્યા હતા. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 7 ફોર અને 2 સિક્સર ફટકારી હતી. આ સિવાય શુભમન ગિલે 40 રન બનાવ્યા હતા જ્યારે ઈશાન કિશન 08 રન બનાવીને અણનમ પરત ફર્યા હતા. શુભમન ગિલે પોતાની ઇનિંગમાં 6 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. જ્યારે વિરાટ કોહલીએ 11 રન બનાવ્યા હતા.

કિવી બેટ્સમેનો ભારતીય બોલરો સામે ઘૂંટણિયે

આ પહેલા ભારતીય ટીમના કેપ્ટન રોહિત શર્માએ ટોસ જીતીને ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ 34.3 ઓવરમાં માત્ર 108 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી. આ રીતે ભારતીય ટીમને મેચ અને શ્રેણી જીતવા માટે 109 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો હતો. ભારતીય બોલરોની સામે ન્યુઝીલેન્ડના 8 બેટ્સમેન ડબલ આંકડો પાર કરી શક્યા ન હતા. મુલાકાતી ટીમ તરફથી ગ્લેન ફિલિપ્સે સૌથી વધુ 36 રન બનાવ્યા હતા. આ સિવાય છેલ્લી મેચના હીરો માઈકલ બ્રેસવેલે 22 રન બનાવ્યા હતા જ્યારે મિચેલ સેન્ટનેરે 27 રન કર્યા હતા.

For his impactful 3️⃣-wicket haul in the first innings, @MdShami11 bagged the Player of the Match award as #TeamIndia won the second #INDvNZ ODI by eight wickets 👏👏 Scorecard ▶️ https://t.co/tdhWDoSwrZ @mastercardindia pic.twitter.com/Nxb3Q0dQE5 — BCCI (@BCCI) January 21, 2023

શ્રેણીની છેલ્લી વનડે ઈન્દોરમાં રમાશે

ભારતીય બોલરોની વાત કરીએ તો મોહમ્મદ શમી સૌથી સફળ બોલર હતો. મોહમ્મદ શમીએ 6 ઓવરમાં 18 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી હતી. આ સિવાય હાર્દિક પંડ્યા અને વોશિંગ્ટન સુંદરને 2-2 સફળતા મળી હતી. જ્યારે મોહમ્મદ સિરાજ, કુલદીપ યાદવ અને શાર્દુલ ઠાકુરે 1-1 વિકેટ પોતાના નામે કરી હતી. જો કે આ જીત સાથે ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રેણી જીતી લીધી. તે જ સમયે, બંને ટીમો વચ્ચે શ્રેણીની છેલ્લી મેચ 24 જાન્યુઆરીએ ઈન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા છેલ્લી વનડે જીતીને ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમની ધૂળ સાફ કરવાના ઈરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે.