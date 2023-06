વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને 209 રને હરાવ્યું

વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના બીજા ચક્ર (2021-23)ની ફાઇનલમાં ભારતને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટીમ ઈન્ડિયાને 209 રને હરાવ્યું છે. ભારતીય ટીમ સતત બીજી વખત ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં હારી છે. આ પહેલા ન્યુઝીલેન્ડે ભારતને આઠ વિકેટે હરાવ્યું હતું. ભારત સતત બીજી વખત ફાઇનલમાં પહોંચ્યા બાદ આશા હતી કે આ વખતે ટીમ ઇન્ડિયા જીતશે, પરંતુ એવું થયું નહીં. આ મેચમાં ભારત પહેલા દિવસના બીજા સેશનથી જ પાછળ હતું. આ પછી ભારતીય ટીમ વાપસી કરી શકી ન હતી.



પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ દાવમાં 469 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ટીમ ઈન્ડિયા 296 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી અને ઓસ્ટ્રેલિયાને પ્રથમ દાવમાં 173 રનની લીડ મળી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 270 રન બનાવીને બીજી ઇનિંગ ડિકલેર કરી હતી અને ભારત સામે 444 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. જવાબમાં ભારતીય ટીમ 234 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી અને 209 રનથી મેચ હારી ગઈ હતી.



ઓસ્ટ્રેલિયાએ મોટો સ્કોર કર્યો

ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો અને બોલરોએ 73 રનમાં ત્રણ વિકેટ ઝડપી હતી. આ પછી સ્ટીવ સ્મિથ અને માર્નસ લાબુશેને 285 રનની ભાગીદારી કરીને ઓસ્ટ્રેલિયાને મેચમાં આગળ કર્યું હતું. બંનેએ પ્રથમ દિવસે બે સેશન સુધી બેટિંગ કરી અને દિવસની રમતના અંત સુધીમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો સ્કોર ત્રણ વિકેટે 327 રન હતો. ભારતીય ટીમ અહીંથી મેચમાં પાછળ પડી ગઈ અને ક્યારેય વાપસી કરી શકી નહીં. ટ્રેવિસ હેડ 163 અને સ્ટીવ સ્મિથે 121 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ દાવમાં 469 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો અને તે મજબૂત સ્થિતિમાં હતી. ભારત તરફથી સિરાજે ચાર વિકેટ ઝડપી હતી. શમી અને શાર્દુલને બે-બે વિકેટ મળી હતી.



ભારતીય ટીમ નાના સ્કોર સુધી મર્યાદિત છે

ઓસ્ટ્રેલિયાના 469 રનના જવાબમાં ભારતનો ટોપ ઓર્ડર સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયો હતો. કેપ્ટન રોહિત શર્મા 15 રન, શુભમન ગિલ 13 રન, ચેતેશ્વર પૂજારા અને વિરાટ કોહલી 14 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા. ભારતે 71 રન સુધી ચાર વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. આ પછી રવિન્દ્ર જાડેજા અને રહાણેએ પાંચમી વિકેટ માટે 71 રનની ભાગીદારી નોંધાવી હતી. જાડેજા સ્લિપમાં ઓફ સ્પિનર ​​નાથન લિયોનના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો. તે 48 રન બનાવી શક્યો હતો. બીજા દિવસની રમતના અંત સુધીમાં ભારતે તેની પ્રથમ ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવીને 151 રન બનાવ્યા હતા.



ત્રીજા દિવસની શરૂઆતમાં શ્રીકર ભરત પાંચ રન બનાવીને આઉટ થયો હતો, પરંતુ અજિંક્ય રહાણે અને શાર્દુલે સદીની ભાગીદારી કરીને ભારતને ફોલોઓનથી બચાવ્યું હતું. રહાણે 89 અને શાર્દુલ 51 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા. ભારતનો પ્રથમ દાવ 296 રનમાં સમેટાઈ ગયો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાને પ્રથમ દાવમાં 173 રનની લીડ મળી હતી. કેપ્ટન કમિન્સે ત્રણ વિકેટ ઝડપી હતી. સ્કોટ બોલેન્ડ, મિશેલ સ્ટાર્ક અને કેમેરોન ગ્રીનને બે-બે વિકેટ મળી હતી.

What a performance from Australia! 💪 The best team in the #WTC23 cycle have triumphed against India in the Final ✨ — ICC (@ICC) June 11, 2023



ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને 444 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો

બીજા દાવમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની શરૂઆત કંઈ ખાસ રહી ન હતી. ડેવિડ વોર્નર એક રન અને ખ્વાજા 13 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા. સ્મિથ અને લાબુશેને ત્રીજી વિકેટ માટે 62 રનની ભાગીદારી નોંધાવી હતી, પરંતુ જાડેજાએ સ્મિથને આઉટ કરીને આ ભાગીદારી તોડી હતી. ટ્રેવિસ હેડ પણ વહેલો આઉટ થયો હતો. લાબુશેન 41 અને ગ્રીન 25 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા. એલેક્સ કેરી 66 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો હતો. સ્ટાર્કે 41 રનની ઇનિંગ રમી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાએ આઠ વિકેટે 270 રન બનાવીને પોતાનો દાવ ડિકલેર કર્યો હતો અને ભારત સામે 444 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. ભારત તરફથી જાડેજાએ ત્રણ વિકેટ ઝડપી હતી. શમી અને ઉમેશને બે-બે વિકેટ મળી હતી.



ચોથી ઇનિંગ્સમાં પણ બેટ્સમેન ફ્લોપ રહ્યા હતા

મેચની ચોથી ઇનિંગમાં 444 રનના વિશાળ લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમની શરૂઆત શાનદાર રહી હતી. રોહિત અને ગિલે 41 રનની ભાગીદારી નોંધાવી હતી, પરંતુ ગિલ 18 રનના વ્યક્તિગત સ્કોર પર વિવાદાસ્પદ રીતે આઉટ થયો હતો. આ પછી રોહિત 43, પુજારા 27, વિરાટ કોહલી 49, અજિંક્ય રહાણે 46 અને ભરત 23 રને આઉટ થયા હતા. સેટ થયા બાદ તમામ બેટ્સમેનોએ ખરાબ શોટ રમીને પોતાની વિકેટ ગુમાવી હતી. આ પછી પૂંછડીના બેટ્સમેન પણ કંઈ ખાસ કરી શક્યા ન હતા અને ટીમ ઈન્ડિયા બીજી ઈનિંગમાં 234 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી. આ સાથે ઓસ્ટ્રેલિયાએ 209 રનથી મેચ જીતી લીધી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી નાથન લિયોને ચાર, સ્કોટ બોલેન્ડે ત્રણ અને મિચેલ સ્ટાર્કે બે વિકેટ લીધી હતી.



બીજી ઈનિંગમાં 444 રનનો પીછો કરતા ભારતીય ટીમ મેચમાં છવાયેલી રહી. ચોથા દિવસની રમતના અંત સુધીમાં ભારતને જીતવા માટે 280 રનની જરૂર હતી. વિરાટ કોહલી અને અજિંક્ય રહાણે ક્રિઝ પર સ્થિર હતા. જોકે ચોથા દિવસની રમત શરૂ થતાં જ વિરાટ કોહલીએ ખરાબ શોટ રમીને પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. આ સાથે જ ભારતની હાર નક્કી થઈ ગઈ હતી. કોહલી બાદ અન્ય બેટ્સમેનો પણ પોતાની વિકેટ ફેંકીને આઉટ થયા હતા.