બોટાદમાં PM મોદીએ કહ્યું – ‘આ ચૂંટણી 5 માટે નહીં, પરંતુ આગામી 25 વર્ષ માટે છે’

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 : ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ બોટાદમાં જનસભાને સંબોધી હતી. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે આ ચૂંટણી માત્ર આગામી 5 વર્ષ માટે નથી, પરંતુ 25 વર્ષ પછી ગુજરાત કેવું રહેશે તે નક્કી કરશે. બોટાદ સાથેનો સંબંધ જનસંઘના જમાનાનો છે. અમારા વિશે કોઈ જાણતું ન હતું ત્યારે બોટાદએ જ અમને આદેશ આપ્યો હતો. બોટાદની જનતા હંમેશા અમારી સાથે રહી છે.

Gujarat | This election is not only for the next five years, but it will determine how Gujarat will look after 25 years: PM Narendra Modi during a public rally in Botad pic.twitter.com/R5pnPxBox4

— ANI (@ANI) November 20, 2022