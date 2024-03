પૂર્વ સીએમના પૌત્ર અને સાંસદ રવનીત બિટ્ટુ ભાજપમાં જોડાયા

લોકસભા ચૂંટણી પહેલા પંજાબ કોંગ્રેસને વધુ એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. પંજાબ કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા રવનીત સિંહ બિટ્ટુ ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે. તેઓ લુધિયાણાના વર્તમાન સાંસદ છે. રાહુલ ગાંધીના નજીકના ગણાતા રવનીત સિંહ બિટ્ટુને પંજાબ કોંગ્રેસનો મોટો ચહેરો માનવામાં આવે છે.રવનીત સિંહ બિટ્ટુ મંગળવારે સાંજે ભાજપમાં જોડાયા હતા. પાર્ટી હેડક્વાર્ટર ખાતે ભાજપના નેતા વિનોદ તાવડેએ તેમને સભ્યપદની સ્લિપ આપીને અને પ્લેકાર્ડ પહેરાવીને ભાજપમાં સામેલ કર્યા હતા. આ દરમિયાન પંજાબ ભાજપના ઘણા નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા.

Former Congress leader from Punjab, Shri Ravneet Singh Bittu Joins BJP at party headquarters in New Delhi. https://t.co/IynBfflNMj

— BJP (@BJP4India) March 26, 2024