ન્યાયાધીશ યશવંત વર્મા સામે શરૂ થશે મહાભિયોગની કાર્યવાહી

રોકડ કૌભાંડમાં ફસાયેલા ન્યાયાધીશ યશવંત વર્મા સામે સંસદમાં મહાભિયોગની કાર્યવાહી શરૂ થઈ ગઈ છે, તેમને પદ પરથી દૂર કરવા માટે. હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ વર્મા તેમના નિવાસસ્થાનેથી બિનહિસાબી રોકડ મળી આવ્યા બાદ ગેરવર્તણૂકના આરોપોનો સામનો કરી રહ્યા છે.

#MonsoonSession: 145 Lok Sabha MPs have submitted an impeachment motion against Justice Yashwant Varma to the Speaker, citing recovery of partially burnt ₹500 notes from his official residence on March 15, 2025. Signatories include leaders from BJP, Congress, TDP, JDU, and… pic.twitter.com/KwpZiEVdyN

— IANS (@ians_india) July 21, 2025