ગુજરાત સહિત 18 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદનું રેડ-ઓરેન્જ એલર્ટ

ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ના તાજા અપડેટ અનુસાર, ઉત્તર-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી ઉપર એક મજબૂત લો-પ્રેશર સર્જાયું છે. આ સિસ્ટમની અસરને કારણે આગામી 4 થી 5 દિવસ સુધી દેશના મધ્ય અને પશ્ચિમ ભાગોમાં ચોમાસું અત્યંત સક્રિય રહેશે. હવામાન વિભાગે 4 થી 6 July દરમિયાન કોંકણ, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત, પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશ અને ઓડિશામાં કેટલીક જગ્યાએ અતિભારે વરસાદની આશંકા વ્યક્ત કરી છે. આજે દેશના 18 રાજ્યોમાં વરસાદની સાથે 70 km/h ની ઝડપે તોફાની પવન ફૂંકાવાની પણ સંભાવના છે.
ગુજરાત અને પશ્ચિમ ભારતમાં મુસળધારની આગાહી
પશ્ચિમ ભારતના હવામાનની વાત કરીએ તો ગુજરાત, કોંકણ-ગોવા અને મહારાષ્ટ્રના અનેક ભાગોમાં આગામી એક અઠવાડિયા સુધી સતત વરસાદી માહોલ રહેશે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત અને કોંકણ ક્ષેત્રમાં અતિભારે વરસાદનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. મધ્ય ભારતમાં મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને વિદર્ભ ક્ષેત્રમાં સતત વરસાદની સાથે કેટલીક જગ્યાએ ભારેથી અતિભારે વરસાદ થઈ શકે છે.
દિલ્હી-NCR માં 9 July સુધી સતત આભ વરસશે
રાજધાની દિલ્હી અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં આજે 4 July થી 9 July સુધી સતત વરસાદ પડવાનું અનુમાન છે. આજે આખો દિવસ આકાશ વાદળછાયું રહેશે અને મોટાભાગના વિસ્તારોમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડશે. આ દરમિયાન વાવાઝોડું, વીજળીના કડાકા-ભડાકા અને 40 થી 50 km/h (સવારથી બપોર સુધીમાં 60 km/h સુધી) ની ઝડપે તેજ પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ઉત્તર ભારતના અન્ય રાજ્યો જેવા કે જમ્મુ-કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં પણ 9 July સુધી ભારે વરસાદની ચેતવણી છે. પંજાબ, હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશમાં અવારનવાર વરસાદી ઝાપટાં પડશે અને પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં ધૂળની ડમરીઓ સાથે તોફાની પવન ફૂંકાશે.
આગામી દિવસોનું એલર્ટ (5 અને 6 July ની સ્થિતિ)
(5 July): છત્તીસગઢ, તેલંગાણા, ઓડિશા, કેરળ, ગોવા, તમિલનાડુ, અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, મેઘાલય, પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. જ્યારે રાજસ્થાનમાં આગામી 2 સપ્તાહ સુધી વરસાદનો દોર ચાલુ રહેશે.
(6 July): આંધ્ર પ્રદેશ, ઝારખંડ અને ઓડિશામાં તેજ વરસાદની ચેતવણી છે. ગોવા, તેલંગાણા અને કર્ણાટકના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વરસાદનું ‘ઓરેન્જ એલર્ટ’ (Orange Alert) રહેશે. પૂર્વ ભારતમાં ઓડિશા, ઝારખંડ, બિહાર અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની સંભાવના છે.
ચોમાસાની ચાલ અને એલ નીનોની અસર
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે ચોમાસું ભારતમાં 3 દિવસ મોડું આવ્યું હતું, પરંતુ તેણે નિર્ધારિત સમય કરતાં 3 દિવસ વહેલા જ સમગ્ર દેશને કવર કરી લીધો છે. વચ્ચે બ્રેક લીધા પછી પણ મોન્સૂન આખા દેશમાં ઝડપથી ફેલાઈ ગયું છે. જો કે, આ વર્ષે ‘એલ નીનો’ (El Nino) ની અસરને કારણે July અને August મહિનામાં સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ થવાનું અનુમાન છે, પરંતુ July ના પ્રારંભિક દિવસોમાં લોકોને ગરમીથી મોટી રાહત મળી છે.