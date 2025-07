T20I રેન્કિંગ : અભિષેક શર્મા વિશ્વનો નંબર 1 બેટ્સમેન બન્યો

ટીમ ઈન્ડિયાનો ઓપનર અભિષેક શર્મા વિશ્વનો નંબર 1 T20 બેટ્સમેન બન્યો છે. નવીનતમ ICC રેન્કિંગમાં, અભિષેક શર્માએ ટ્રેવિસ હેડને પાછળ છોડી દીધો. ટ્રેવિસ હેડ લાંબા સમયથી નંબર 1 રેન્કિંગ પર હતો, પરંતુ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની T20 શ્રેણીમાં તેનું પ્રદર્શન ખૂબ સારું નહોતું, જેના કારણે તેને નુકસાન સહન કરવું પડ્યું, પરિણામે, હવે અભિષેક શર્મા નંબર 1 સ્થાન પર કબજો કરી લીધો છે. અભિષેક શર્માના રેટિંગ પોઈન્ટ 829 છે અને ટ્રેવિસ હેડ 814 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને સરકી ગયા છે.

Topping the charts 🔝 😎

Congratulations to Abhishek Sharma, who becomes the Number One batter in ICC Men’s T20I rankings 👏👏#TeamIndia | @IamAbhiSharma4 pic.twitter.com/dKlm5UVsyv

— BCCI (@BCCI) July 30, 2025