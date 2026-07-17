‘ભૂત બનીને પાછો આવીશ…’, અનશન પર અડગ સોનમ વાંગચુકનું મોટું નિવેદન

દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે NEET-UG પેપર લીકના વિરોધમાં આમરણ ઉપવાસ પર બેઠેલા પ્રખ્યાત સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકની ભૂખ હડતાળને ટૂંક સમયમાં જ 20 દિવસ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર અનેક લોકો તેમની બગડતી તબિયત અંગે ભારે ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ કેટલાક લોકો આ ગંભીર મુદ્દા પર મીમ્સ (Memes) બનાવીને મજાક પણ ઉડાવી રહ્યા છે. જોકે, મજાક અને હાસ્યના મામલામાં ખુદ સોનમ વાંગચુક પણ પાછળ રહ્યા નથી. અત્યંત નબળી શારીરિક હાલતમાં પણ તેમણે સમર્થકો વચ્ચે કંઈક એવું કહ્યું કે જેનાથી આસપાસના તમામ લોકો હસી પડ્યા હતા. આ દરમિયાન વાંગચુકે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેઓ પોતાનું અનશન 20 July 2026 સુધી ચાલુ રાખશે અને તે જ દિવસે સંસદ તરફ નીકળનારી વિશાળ વિરોધ માર્ચનું નેતૃત્વ કરશે.
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ
જંતર-મંતર ખાતે એકત્રિત થયેલા પોતાના સમર્થકોને સંબોધિત કરતી વખતે તેમણે ચેતવણીભર્યા અંદાજમાં કહ્યું કે, જો 20 July નો આ સંસદ માર્ચ સફળ નહીં થાય, તો તેઓ ‘ભૂત બનીને પાછા ફરશે’. ઉલ્લેખનીય છે કે, વાંગચુકની સતત બગડતી તબિયતને જોઈને સમાજના વિવિધ વર્ગો અને પ્રબુદ્ધ નાગરિકો તેમને અનશન ખતમ કરવા માટે સતત અપીલ કરી રહ્યા છે. સોનમ વાંગચુકની મુખ્ય માંગ એ છે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન શિક્ષણ પ્રણાલીમાં કથિત ગેરરીતિઓની નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારે અને પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપે. આપની માહિતી માટે જણાવી દઈએ કે, ‘કોકરોચ જનતા પાર્ટી’ (CJP) ના સમર્થનમાં ચાલી રહેલું આ પ્રદર્શન હવે તેના 28મા દિવસમાં પ્રવેશી ચૂક્યું છે.
રોજ અડધો કિલોગ્રામ વજન ઘટી રહ્યું છે
તબીબી ટીમ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા તાજેતરના હેલ્થ બુલેટિન અનુસાર, સતત ઉપવાસના કારણે સોનમ વાંગચુકનું વજન ઘટીને માત્ર 56.65 કિલોગ્રામ રહી ગયું છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં જ તેમનું અડધો કિલોગ્રામ વજન ઓછું થયું છે. ડૉક્ટરોએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે લાંબા ગાળાના ઉપવાસના કારણે તેમના શરીરના આંતરિક અંગો કામ કરવાનું બંધ કરી શકે છે (Organ Failure). ભૂખ હડતાળ શરૂ કરી ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં સોનમ વાંગચુકે કુલ 9 કિલોગ્રામ વજન ગુમાવ્યું છે.
પોતાના સંબોધનમાં વાંગચુકે સમર્થકોને અપીલ કરી હતી કે તેઓ પોતાની તમામ ઉર્જા 20 July ની સંસદ માર્ચને સફળ બનાવવામાં લગાવે. તેમણે ઉમેર્યું કે ભલે તેઓ શારીરિક રીતે અત્યંત નબળા પડી ગયા છે, પરંતુ તેમનું મનોબળ પહેલા કરતાં પણ વધુ મજબૂત છે અને તેમને પૂરો ભરોસો છે કે દેશની જનતા અને તેમના સાથીઓ પણ અંદરથી એટલા જ સશક્ત છે. અગાઉ એક વીડિયો સંદેશમાં પણ તેમણે લોકોને અનશન તોડાવવાની વિનંતી કરવાને બદલે દેશહિતના આ માર્ચમાં મોટી સંખ્યામાં જોડાવા આગ્રહ કર્યો હતો.