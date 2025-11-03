કેવી છે ધર્મેન્દ્રની તબિયત? હેમા માલિનીએ આપી અપડેટ

પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે ધર્મેન્દ્રને આરોગ્ય તપાસ માટે મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન હેમા માલિનીએ તેમના પતિના સ્વાસ્થ્ય અપડેટ પર પ્રતિક્રિયા આપી છે.
પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર હાલમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ છે, અને તેમના પરિવાર અને ચાહકો તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે ખૂબ ચિંતિત છે. તેઓ તેમના ઝડપી સ્વસ્થતા માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. તાજેતરમાં, એવા અહેવાલ આવ્યા હતા કે સુપરસ્ટાર ધર્મેન્દ્રને આરોગ્ય તપાસ માટે મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. અભિનેતાને ટૂંક સમયમાં હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. આ દરમિયાન ધર્મેન્દ્રની બીજી પત્ની હેમા માલિનીનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં તે ધર્મેન્દ્રના સ્વાસ્થ્ય પર પ્રતિક્રિયા આપે છે. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
ધર્મેન્દ્રની તબિયત હવે કેવી છે?
એરપોર્ટ પરથી હેમા માલિનીનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં તે ધર્મેન્દ્રની તબિયત પર પ્રતિક્રિયા આપતી જોઈ શકાય છે. વીડિયોમાં હેમા માલિની કારમાંથી બહાર નીકળતી જોવા મળે છે. એક પાપારાઝી તેમને પૂછે છે, “ધર્મેન્દ્રજીની તબિયત કેમ છે?” અભિનેત્રી હાથ જોડીને સ્મિત કરે છે, જે દર્શાવે છે કે બધું બરાબર છે. પછી તે એરપોર્ટની અંદર જાય છે.
ધર્મેન્દ્રને કેમ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા?
90 વર્ષીય ધર્મેન્દ્રને તબીબી નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા હતાં. IANSના અહેવાલ મુજબ મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલના ટોચના ડોકટરો તેમની સંભાળ રાખી રહ્યા છે. અભિનેતા ધર્મેન્દ્રને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાનું કારણ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. જોકે, એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેઓ નિયમિત તપાસ માટે હોસ્પિટલમાં છે. બોબી દેઓલ અને સની દેઓલ તેમના પિતા સાથે હોસ્પિટલમાં છે. ચાહકો અને શુભેચ્છકો પીઢ અભિનેતાને શુભેચ્છાઓ મોકલી રહ્યા છે.
ધર્મેન્દ્ર ફિલ્મ “ઈક્કીસ” માં જોવા મળશે
જો અભિનેતાના કામની વાત કરીએ તો ધર્મેન્દ્ર ટૂંક સમયમાં રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર વિજેતા નિર્દેશક શ્રીરામ રાઘવનની ફિલ્મ “ઈક્કીસ” માં જોવા મળશે. આ ફિલ્મમાં અમિતાભ બચ્ચનના પૌત્ર અગસ્ત્ય નંદા અને અક્ષય કુમારની ભત્રીજી સિમર ભાટિયા પણ છે. “ઈક્કીસ” એ સેકન્ડ લેફ્ટનન્ટ અરુણ ખેત્રપાલ પીવીસીના જીવન પર આધારિત યુદ્ધ ડ્રામા છે.