બધાં રાજ્યોને ઇમર્જન્સી માટે તૈયાર રહેવા ગૃહ મંત્રાલયનો નિર્દેશ

નવી દિલ્હીઃ પાકિસ્તાન સાથે યુદ્ધ સમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ભારત સંપૂર્ણ રીતે તૈયારી સાથે મેદાનમાં ઊતર્યું છે. ભારતીય સેના પાકિસ્તાનના અનેક ડ્રોન અને મિસાઇલોને ધરાશાયી કરી ચૂકી છે. આ સાથે પાકિસ્તાન બોર્ડર નજીકના ઘણા ચેકપોસ્ટ્સ પરથી ભારે ગોળીબાર થઇ રહ્યો છે, જેને ભારતીય સેના જડબાતોડ જવાબ આપી રહી છે.

ગૃહ મંત્રાલયે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના મુખ્ય સચિવો અને પ્રશાસકોને ઇમર્જન્સી પરિસ્થિતિ સાથે નિપટવા માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર રહેવા નિર્દેશ આપ્યો છે. મંત્રાલયે કહ્યું હતું કે તમામ રાજ્યોએ નાગરિક સુરક્ષા નિયમો હેઠળ આપાતકાલીન શક્તિઓનો ઉપયોગ કરીને જરૂરી સાવચેતીનાં પગલાં કાયદેસર રીતે અમલમાં મૂકવા જોઈએ, જેથી નાગરિકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત થાય.એ સાથે જ યુદ્ધ દરમિયાન જરૂરી ચીજવસ્તુઓવગેરેની ખરીદી કરીને તેની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે પણ કહ્યું છે.

#BreakingNews | Ministry of Home Affairs writes to chief secretaries and administrators of all states and Union Territories, asking them to invoke emergency powers under civil defence rules for efficient implementation of the necessary precautionary measures.@HMOIndia… pic.twitter.com/iDl1baVcVt

