હિમાચલમાં ચોમાસાનો કાળો કેર: 45 થી વધુ રસ્તાઓ બંધ

હિમાચલ પ્રદેશમાં ચોમાસાના આગમનની સાથે જ શરૂ થયેલા ભારે વરસાદે સ્થાનિક લોકો અને પ્રવાસીઓની મુશ્કેલીઓમાં મોટો વધારો કર્યો છે. ચંબા, શિમલા અને લાહૌલ-સ્પીતિ સહિતના અનેક વિસ્તારોમાં કુદરતી આફતોને કારણે ભારે નુકસાનના અહેવાલો મળી રહ્યા છે. પહાડો પરથી મોટા પાયે કાટમાળ ધસી આવવાને કારણે રાજ્યભરમાં 45 થી વધુ મુખ્ય રસ્તાઓ બંધ થઈ ગયા છે, જેના લીધે વાહનવ્યવહારને વ્યાપક અસર થઈ છે.
શિમલામાં ભૂસ્ખલનથી ટ્રાફિક જામ
રાજધાની શિમલામાં ભારે વરસાદને કારણે સામાન્ય જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. શિમલાના ચક્કર વિસ્તારમાં આવેલા જૂના બેરિયર પાસે પહાડી પરથી અચાનક મોટી માત્રામાં કાટમાળ અને પથ્થરો મુખ્ય રસ્તા પર આવી પડ્યા હતા. આ ઘટનાને પગલે હાઇવેની બંને બાજુએ વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી. વહીવટીતંત્ર અને સંબંધિત વિભાગોની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને જેસીબી મશીનો વડે કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી. ભારે જહેમત બાદ મોડી રાત્રે આ માર્ગ પર વાહનવ્યવહાર ફરી શરૂ કરી શકાયો હતો.
ચંબામાં ઘરોમાં ઘૂસ્યા પૂરના પાણી, PWD સામે આક્રોશ
બીજી તરફ, ચંબા જિલ્લાના સલૂણી ઉપમંડળ હેઠળના ધુત્તા ગામમાં ભારે વરસાદ દરમિયાન અચાનક ફ્લેશ ફ્લડ (પૂર) આવ્યું હતું. પાણીનો પ્રવાહ એટલો તેજ હતો કે પૂરના પાણી અને કાદવ અનેક લોકોના ઘરોમાં ઘૂસી ગયા હતા, જેના કારણે ઘરવખરીના સામાનને મોટું નુકસાન થયું છે. સ્થાનિક ગ્રામીણોએ લોક નિર્માણ વિભાગ (PWD) પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. લોકોનું કહેવું છે કે તેમણે રોડ કિનારે પ્રોપર ડ્રેનેજ સિસ્ટમ (પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા) અને નાળા નિર્માણ માટે અગાઉ પણ અનેક વખત રજૂઆતો કરી હતી, પરંતુ વિભાગે સમયસર ધ્યાન આપ્યું નહીં. જો નાળાની યોગ્ય વ્યવસ્થા હોત, તો વરસાદી પાણી ઘરોમાં ન ઘૂસત. પીડિત પરિવારોએ તંત્રની બેદરકારી સામે સવાલ ઉઠાવી આ મામલે ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસની માંગ કરી છે.
લાહૌલ-સ્પીતિમાં પૂર, મનાલી-લેહ હાઇવે બંધ
લાહૌલ-સ્પીતિ જિલ્લામાં પણ ચોમાસાની આકરી અસર જોવા મળી રહી છે. લાહૌલ ઘાટીના જિસ્પા વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે એક સ્થાનિક નાળામાં અચાનક પૂર આવતા રસ્તા પર ટનબંધ કાટમાળ જમા થઈ ગયો હતો. આના કારણે વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ એવો મનાલી-લેહ માર્ગ ફરી એકવાર બંધ કરવો પડ્યો છે. હાઇવે બંધ થવાને કારણે રસ્તાની બંને બાજુએ સેંકડો વાહનો અટવાઈ પડ્યા છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ (Tourists) પણ સામેલ છે. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને જોઈને પોલીસે કેલોંગથી આગળ જતા વાહનોને રોકી દીધા છે, જ્યારે લેહ તરફથી આવતા ટ્રાફિકને પણ પાછળ સુરક્ષિત સ્થળે અટકાવી દેવાયો છે. રસ્તો સાફ કરવા માટે બોર્ડર રોડ ઓર્ગેનાઈઝેશન (BRO) ની હેવી મશીનરી કામે લગાડવામાં આવી છે.
45 રસ્તાઓ અને 84 ટ્રાન્સફોર્મર ઠપ
હિમાચલ પ્રદેશ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Disaster Management) ના રિપોર્ટ અનુસાર, 30 June ના રોજ થયેલા ભારે વરસાદને કારણે રાજ્યના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં કુલ 45 રસ્તાઓ બ્લોક થયા છે. આમાં સૌથી વધુ 28 રસ્તાઓ મંડી જિલ્લામાં, 12 કુલ્લુમાં, 2 ઊનામાં અને 1 રસ્તો લાહૌલ-સ્પીતિમાં બંધ છે. વરસાદના કારણે 84 જેટલા વીજળીના ટ્રાન્સફોર્મરને પણ નુકસાન પહોંચ્યું છે, જેથી અનેક ગામોમાં અંધારપટ છવાયો છે. સ્થાનિક પ્રશાસન સતત સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે અને યુદ્ધના ધોરણે રાહત કાર્ય ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે.