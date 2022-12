Himachal Exit Poll 2022: હિમાચલમાં ભાજપ કે કોંગ્રેસ… કોણ જીતશે?

હિમાચલ પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે જંગ છે. ન્યૂઝએક્સ – જન કી બાત (ન્યૂઝ એક્સ-જન કી બાત) એક્ઝિટ પોલ અનુસાર, ભાજપને કુલ 68 સીટોમાંથી 32 થી 40 સીટો મળી શકે છે. જ્યારે કોંગ્રેસને 27થી 34 બેઠકો મળી શકે છે. આપને 0 સીટનું અનુમાન છે એટલે કે તેનું ખાતું પણ નહીં ખુલે. રાજ્યમાં કોઈપણ એક પક્ષ અથવા ગઠબંધનને સરકાર બનાવવા માટે 35 બેઠકોની જરૂર છે. હિમાચલ પ્રદેશની તમામ 38 બેઠકો પર 11 નવેમ્બરે મતદાન થયું હતું.

રિપબ્લિક PMARQ એક્ઝિટ પોલ (રિપબ્લિક PMARQ) અનુસાર, ભાજપને 34 થી 39 બેઠકો મળી શકે છે. જ્યારે કોંગ્રેસને 28 થી 33 અને AAPને 0 થી 1 સીટ મળી શકે છે. ટાઈમ્સ નાઉ ETG એક્ઝિટ પોલ મુજબ ભાજપને 34 થી 42 સીટો અને કોંગ્રેસને 24 થી 32 સીટો મળી શકે છે.

ઝી ન્યૂઝ બાર્કના એક્ઝિટ પોલમાં ભાજપ પૂર્ણ બહુમતી સાથે સરકાર બનાવતી જોવા મળી રહી છે. પાર્ટીને 35 થી 40 સીટો મળી શકે છે. જ્યારે કોંગ્રેસને 20થી 25 બેઠકો મળી શકે છે. એક્ઝિટ પોલમાં AAPને શૂન્યથી ત્રણ બેઠકો મળી શકે છે.

AAJ Tak Axis My India એક્ઝિટ પોલ (Aaj Tak Axis My India) અનુસાર, BJPને 24 થી 34 સીટો મળી શકે છે. જ્યારે કોંગ્રેસને 30થી 40 બેઠકો મળી શકે છે. તમને ચૂંટણીમાં ઝટકો લાગે છે. એક્ઝિટ પોલમાં પાર્ટીને શૂન્ય સીટ મળશે.

હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી જયરામ ઠાકુરે એક્ઝિટ પોલના પરિણામોનું સ્વાગત કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે મોટાભાગના એક્ઝિટ પોલમાં એવું જોવા મળી રહ્યું છે કે હિમાચલમાં ભાજપ સરકાર બનાવવા જઈ રહી છે. એવી 1-2 જગ્યાઓ છે જ્યાં નજીકની હરીફાઈ બતાવવામાં આવી રહી છે, તેથી મને લાગે છે કે પરિણામ આવે ત્યાં સુધી આપણે 8મી સુધી રાહ જોવી જોઈએ.