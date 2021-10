PM મોદીએ પટેલ સમાજની હોસ્ટેલનું ભૂમિપૂજન વર્ચ્યુઅલ કર્યું

નવી દિલ્હીઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વિડિયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી સુરતમાં સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજ દ્વારા નિર્મિત હોસ્ટેલના પહેલા તબક્કાનું ભૂમિ પૂજન કર્યું હતું. આ હોસ્ટેલમાં 1500 વિદ્યાર્થીઓના રહેવાની સુવિધા હશે. એની સાથે એક સભાગૃહ અને પુસ્તકાલય પણ એમાં બનાવવામાં આવશે. આ સાથે બીજા તબક્કામાં આગામી વર્ષે અહીં 500 વિદ્યાર્થિનીઓને રહેવા માટે એક હોસ્ટેલ બનાવવામાં આવશે. સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજ દ્વારા સુરતમાં રૂ. 200 કરોડના ખર્ચે હોસ્ટેલનું નિર્માણ થશે.

આ પ્રસંગે તેમણે કહ્યું હતું કે શિક્ષણ ક્ષેત્રે આ પહેલથી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સમાજ યુવાઓને એક નવી દિશા આપશે અને તેમનાં સપનાં પૂરાં કરવામાં મદદ કરશે. આ હોસ્ટેલનું બાંધકામ બે તબક્કામાં 2024 સુધી પૂરું થઈ જશે.

At the Bhoomi Poojan ceremony of Hostel Phase-1 built by Saurashtra Patel Seva Samaj in Surat. https://t.co/QZGMEofD6C

— Narendra Modi (@narendramodi) October 15, 2021