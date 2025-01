દ્વારકામાં મેગા ડિમોલિશન ઝુંબેશ, 86 હજાર ચોરસ મીટર સરકારી જમીન દબાણ મુક્ત

દ્વારકા: પાછલા એક અઠવાડિયાથી દેવભૂમિ દ્વારકામાં દાદાના બુલડોઝરથી ચકચાર મચી જવા પામ્યો છે. જિલ્લામાં થયેલા ગેરકાયદે દબાણ સામે તંત્રે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ત્યારે હવે જિલ્લાની આજુબાજુ આવેલા 7 ટાપુ પર ગેરકાયદે ઊભા કરેલા દબાણ સાફ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ તંત્ર દ્વારા 36 ગેરકાયદે સ્ટ્રકચરલ દબાણ હટાવી સાત ટાપુઓ સંપૂર્ણ દબાણમુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

રાજ્ય સરકારની સૂચના મુજબ વહીવટી તંત્રને સાથે રાખી પોલીસ દ્વારા ગેરકાયદે દબાણો દૂર કરવા માટે મેગા ડિમોલિશન ડ્રાઇવ ચલાવવામાં આવી છે. દેવભૂમિ દ્વારકા અને જામનગર જિલ્લો દેશની સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ ખુબ જ મહત્વ ધરાવે છે. અહીં દરિયાઈ માર્ગે દુશમન દેશ નજીક હોવાથી સરકાર દ્વારા દેશવિરોધી પ્રવૃતિઓ અટકાવવા માટે ખાસ ડિમોલિશનઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી રહી છે.

DevBhoomi Dwarka!

The 7 islands of Dwarka district are NOW 100% encroachment-free!

A total of 36 illegal structures have been successfully removed from the seven islands.

Kudos to the Administration and team for their dedication and commitment to preserving our cultural… pic.twitter.com/cOU9AWfoPE

— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) January 21, 2025