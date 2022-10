કેજરીવાલ ખેડૂતોને મૂરખ બનાવવા ‘સફેદ જૂઠ’ ના બોલેઃ SAD

ચંડીગઢઃ પંજાબની આપ સરકાર સરકાર દ્વારા માત્ર મગ અને મકાઈ માટે લઘુતમ ટેકાની કિંમતો (MSP) આપવાનું વચન આપીને અને એને પૂરું કરવામાં નિષ્ફળ રહેવાનો આરોપ લગાવતાં શિરોમણિ અકાલી દળ (SAD)એ રવિવારે આપના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલને રાજ્ય વિધાનસભાની ચૂંટણીથી પહેલાં ખેડૂતોને મૂરખ બનાવવા માટે ‘સફેદ જૂઠ’ ના બોલવા કહ્યું હતું.

પંજાબ સરકારના ભૂતપૂર્વ મંત્રી અને SADના નેતા દલજિત સિંહ ચિમાએ નિવેદન જારી કરી કહ્યું હતું કે એ આશ્ચર્યજનક છે કે કેજરીવાલ ગુજરાતમાં દાવો કરી રહ્યા છે કે ‘આપ’ સરકાર પંજાબમાં પાંચ પાકોનું MSP આપી રહી છે અને ગુજરાતમાં પણ એ આપવામાં આવશે.

Kejriwal should stop misleading Gujarat farmers on MSP & Compensation issues. Gujrat farmers should visit Punjab & check the ground reality. Govt betrayed farmers who produced Moong & Maize. Were forced to sell below MSP. Not a penny given for paddy lost due to dwarfing disease. pic.twitter.com/opAXd6Zglf

— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) October 9, 2022