કોંગ્રેસેનો ‘પરિવર્તન સંકલ્પ યાત્રા’ થકી 125 બેઠકો જીતવાનો દાવો

ગાંધીનગરઃ રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસ પણ સજ્જ થઈ છે. કોંગ્રેસે યાત્રાધામ સોમનાથ મહાદેવથી ‘પરિવર્તન સંકલ્પ યાત્રા’ના પ્રારંભ કર્યો છે. ભૂતપૂર્વ પ્રદેશપ્રમુખ ભરત સોલંકીએ રાજ્યમાં ચૂંટણીમાં 125 સીટો જીતવાનો દાવો કરતાં જણાવ્યું હતું કે દેશમાં મોંઘવારી, બેરોજગારી, ભ્રષ્ટાચાર જેવા મુદ્દાઓ ઉજાગર કરવા યાત્રા કાઢવામાં આવી રહી છે. આ યાત્રા થકી કોંગ્રેસ પક્ષનો એજન્ડા પ્રજાને માહિતગાર કરવાનો છે.

સોમનાથ મહાદેવના સાંનિધ્યથી કોંગ્રેસની પરિવર્તન સંકલ્પ યાત્રામાં કાર્યકારી પ્રદેશપ્રમુખ અંબરીશભાઇ ડેર, ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા, સોમનાથના ધારાસભ્ય વિમલભાઈ ચુડાસમા સહિત અને અનેક આગેવાનો જોડાયા હતા. આ યાત્રામાં સ્થાનિક કોંગી આગેવાનો અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

Addressed press conference at Mehsana on launching of upcoming “parivartan sankalp yatra” by @INCGujarat from 31st October with @INCIndia Secretary @virenderrathor and other leaders. pic.twitter.com/DHtDjls2M7

— Bharat Solanki (@BharatSolankee) October 29, 2022