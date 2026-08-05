ગુજરાત વિધાનસભાના ચોમાસું સત્રની તારીખો જાહેર

ગુજરાત વિધાનસભાનું નવમું ચોમાસું સત્ર આગામી ૮ સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીના આહ્વાન બાદ વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીએ સત્રની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. આ ચોમાસું સત્ર ૮, ૯ અને ૧૦ સપ્ટેમ્બર એમ ત્રણ દિવસ સુધી ગાંધીનગર સ્થિત વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ ભવન ખાતે યોજાશે.
સત્રનો વિગતવાર કાર્યક્રમ
પરંપરા મુજબ સત્રના પ્રથમ દિવસે રાજ્યના દિવંગત મહાનુભાવોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ ગૃહના નિયમાનુસાર સરકારી તેમજ કાયદાકીય કામકાજનો પ્રારંભ થશે. સત્રના બાકીના બે દિવસો દરમિયાન રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિવિધ મહત્વપૂર્ણ સરકારી વિધેયકો ગૃહના ટેબલ પર મૂકવામાં આવશે. વહીવટી પ્રક્રિયાને વધુ પારદર્શક અને સરળ બનાવવા તેમજ જનહિતને લગતા સુધારા બિલોને મંજૂરી અપાવવા માટે સરકાર પ્રયત્નશીલ રહેશે.
જમીન ટુકડા ધારામાં સુધારાની પ્રબળ શક્યતા
આ ત્રણ દિવસીય સત્ર દરમિયાન રાજ્ય સરકાર ‘જમીન ટુકડા ધારા’માં મહત્વપૂર્ણ સુધારા વિધેયક રજૂ કરે તેવી પ્રબળ શક્યતા સેવાઈ રહી છે. આ પ્રસ્તાવિત સુધારાને લઈને ગૃહમાં શાસક અને વિપક્ષ વચ્ચે વિસ્તૃત અને ચર્ચાસ્પદ સત્રો યોજાવાની સંભાવના છે. ભલે આ સત્ર સમયગાળાની દ્રષ્ટિએ ટૂંકું હોય, પરંતુ પ્રશ્નોત્તરી કાળને પૂરતું મહત્વ આપવામાં આવશે. તમામ પક્ષોના ધારાસભ્યો પોતાના ક્ષેત્રના પડતર પ્રશ્નો અને લોકહિતના મુદ્દાઓ ગૃહ સમક્ષ મૂકી શકશે. આ માટે ધારાસભ્યો ઓનલાઈન માધ્યમથી પણ પોતાના પ્રશ્નો રજૂ કરી શકે તેવી આધુનિક વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી છે.
સચિવાલય દ્વારા તૈયારીઓનો ધમધમાટ
સત્રની જાહેરાત સાથે જ વિધાનસભા સચિવાલયે તમામ વહીવટી અને સુરક્ષાત્મક તૈયારીઓ આરંભી દીધી છે. ભલે ત્રણ દિવસનું આ સત્ર ટૂંકું હોય, પરંતુ કાયદાકીય નિર્ણયો અને જમીન સુધારા જેવા સંવેદનશીલ મુદ્દાઓને કારણે રાજકીય દ્રષ્ટિએ આ સત્ર અત્યંત ધમાકેદાર અને મહત્વપૂર્ણ રહેવાનો અંદાજ છે.