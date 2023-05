GT vs CSK: અમદાવાદમાં વરસાદને કારણે ટોસમાં વિલંબ

IPLની 16મી સિઝનની ફાઇનલ મેચ ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે રમાશે. રવિવારે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં બંને ટીમો સામસામે ટકરાશે. ચેન્નાઈની નજર પાંચમી વખત ચેમ્પિયન બનવા પર છે. આ સાથે જ ગુજરાતની ટીમ ટાઈટલ બચાવવા મેદાનમાં ઉતરશે. તે સતત બીજી વખત વિજેતા તરીકે ઉભરી આવશે. વરસાદના કારણે ટોસમાં વિલંબ થયો છે.

It’s raining 🌧️ in Ahmedabad & the TOSS has been delayed!

