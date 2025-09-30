ગોવિંદા અને હું છેલ્લા 15 વર્ષથી અલગ ઘરમાં રહીએ છીએ: સુનિતા અહુજા

સુનિતા આહુજાએ ફરી એકવાર પોતાના લગ્ન, છૂટાછેડા અને ગોવિંદા સાથેના સંબંધો વિશે વાત કરી છે. જાણો આ વખતે તેણીએ શું કહ્યું.
બોલિવૂડ અભિનેતા ગોવિંદા પોતાના અંગત જીવનને લઈને ઘણીવાર સમાચારમાં રહે છે. પત્ની સુનિતા આહુજા સાથે છૂટાછેડાની અફવાઓને કારણે તે સતત ચર્ચામાં હતાં. જોકે, બંને પક્ષે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તેઓ સાથે છે. હવે, સુનિતા આહુજાએ ફરી એકવાર છૂટાછેડા, ગોવિંદાના અફેર અને તેના અંગત જીવન વિશે વાત કરી છે. તેણીએ ફરી એકવાર આવી બધી અફવાઓને ફગાવી દીધી છે.
ભોજપુરી અભિનેત્રી સંભાવના સેઠ સુનિતા આહુજાના નવીનતમ વિડિઓ વ્લોગમાં દેખાઈ હતી. વિડિઓ દરમિયાન સંભાવનાએ સુનિતાને ઘણા વ્યક્તિગત પ્રશ્નો પૂછ્યા. સુનિતાએ ગોવિંદાના અફેરની અફવાઓ સાંભળી હોવાનું સ્વીકાર્યું અને કહ્યું કે જો તેણી તેને છેતરપિંડી કરતા પકડશે, તો તે મીડિયાને જણાવનાર પ્રથમ હશે. સુનિતાએ કહ્યું, “સમસ્યા એ છે કે તેના પરિવારમાં એવા લોકો છે જે મને અને ગોવિંદાને સાથે નથી ઇચ્છતા. તેઓ આશ્ચર્ય પામે છે કે તેનો પરિવાર આટલો ખુશ કેમ છે કારણ કે તેની પોતાની પત્ની અને બાળકો મૃત્યુ પામ્યા છે.” ગોવિંદા સારા લોકો સાથે સંબંધ રાખતો નથી. તો, જેમ હું કહું છું, જો તમે તમારી જાતને ખરાબ લોકોથી ઘેરી લો છો, તો તમે તેમના જેવા બની જાઓ છો. આજે, મારા મિત્રોનું કોઈ નજીકનું વર્તુળ નથી; મારા મિત્રો મારા બાળકો છે.
અફેર અને અન્ય અફવાઓ અંગે સુનિતાએ કહ્યું, “ચીચી અને હું 15 વર્ષથી અલગ અલગ ઘરમાં એકબીજાની સામે રહીએ છીએ. પણ અમે આવતા-જતા રહીએ છીએ. જે કોઈ સારી સ્ત્રીને દુઃખ પહોંચાડે છે તે ક્યારેય ખુશ નહીં થાય, તે હંમેશા બેચેન રહેશે. મેં બાળપણથી જ મારું આખું જીવન તેને આપી દીધું છે, અને હું હજુ પણ તેને ખૂબ પ્રેમ કરું છું. હું ચોક્કસ દુઃખી છું કારણ કે હું પણ તે સાંભળી રહી છું. હું પણ આ અફવાઓથી ખૂબ જ પરેશાન છું, પરંતુ હું ખૂબ જ મજબૂત છું કારણ કે મારી પાસે મારા બાળકો છે.”
સંઘર્ષ કરતી નવી છોકરીઓ સુગર ડેડી શોધે છે
સુનિતાએ ગોવિંદાના એક નવી મરાઠી અભિનેત્રી સાથેના અફેરની અફવાઓનો પણ જવાબ આપ્યો. તેણીએ કહ્યું, “હકીકત એ છે કે આજકાલ સંઘર્ષ કરવા આવતી છોકરીઓ સુગર ડેડીની આદત પામી ગઈ છે. કેટલીક છોકરીઓ વિચારે છે કે તેમનું ઘર ચાલશે, તેમને ખિસ્સામાંથી પૈસા મળશે. જ્યાં સુધી હું તેમને પકડી ન લઉં, પણ જો હું પકડી લઉં તો તેઓ કહે છે,’મારી પાસે સની દેઓલનો 5 કિલોનો હાથ છે.’
લોકો જુઠ્ઠું બોલવા ટેવાયેલા છે
આ દરમિયાન સંભાવના સેઠે સુનિતાને પૂછ્યું, “શું તમને લાગે છે કે હવે મારા તપાસ કરવી જોઈએ, કારણ કે હું ઘણી બધી વાતો સાંભળી રહી છું?” સુનિતાએ જવાબ આપ્યો,” એવું હોય કે ક્યારેક શરમ હોય વાતોમાં. તમારી ઉંમર થઈ ગઈ હોય, તમારા બાળકો મોટા થઈ ગયા છે. તમે શું કરી રહ્યા છો? બાળકો પણ પૂછે છે, પરંતુ જો તમને જુઠ્ઠું બોલવાની આદત પડી ગઈ છે, તો તમે ફક્ત એક પછી એક જુઠ્ઠું બોલતા રહેશો.”
ગોવિંદા અને સુનિતા ગણેશ ચતુર્થી દરમિયાન સાથે જોવા મળ્યા હતાં. છૂટાછેડાની અફવાઓ પછી ગોવિંદા અને સુનિતા ગણેશ ચતુર્થીમાં સાથે દેખાયા હતાં. આ સમય દરમિયાન બંનેએ ફરી એકવાર છૂટાછેડાની અફવાઓનો ઇનકાર કર્યો અને ગણેશ ઉત્સવમાં સાથે હાજરી આપી.