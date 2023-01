સરકારે રેસલિંગ એસોસિએશનના કામકાજ પર દેખરેખ રાખવા માટે કમિટીની રચના

કુસ્તીબાજોની હડતાલ બાદ સરકારે રેસલિંગ એસોસિએશનની કામગીરી જોવા માટે એક સમિતિની રચના કરી છે. આ સમિતિના સભ્યોના નામ સોમવારે (23 જાન્યુઆરી) જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ઓલિમ્પિયન અને ભૂતપૂર્વ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બોક્સર મેરી કોમને આ સમિતિની અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવી છે. રમત મંત્રાલયે રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (WFI)ના પ્રમુખ બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહ વિરુદ્ધ જાતીય સતામણી અને ભ્રષ્ટાચારના આરોપોની તપાસ કરવા માટે એક મોનિટરિંગ કમિટીની જાહેરાત કરી હતી.

Olympic medallist Yogeshwar Dutt, Dhyanchand awardee Trupti Murgunde, SAI member Radhica Sreeman and ex-CEO TOPS Cdr Rajesh Rajagopalan (Retd) also part of the committee pic.twitter.com/Dj1fUXP7LZ

કુસ્તીબાજોના આરોપો બાદ પ્રમુખ બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહને કુસ્તી સંઘની કામગીરી પર દેખરેખ રાખવા પર પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે. આ સમિતિના સભ્યોમાં ઓલિમ્પિયન કુસ્તીબાજ યોગેશ્વર દત્ત, દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડ વિજેતા તૃપ્તિ મુરુગાંડે, કેપ્ટન રાજગોપાલન, રાધા શ્રીમાનનો સમાવેશ થાય છે.

Oversight Committee has been formed today. Mary Kom will head the Oversight Committee. For the coming month, the committee will investigate the allegations put up by the wrestlers: Union Sports Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/C2KkkrXXI2

