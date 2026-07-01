કેન્દ્ર સરકારના 50 લાખ કર્મચારીઓ અને 65 લાખ પેન્શનરોની સેલરી વધશે

જો તમે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી અથવા પેન્શનભોગી છો, તો તમારા માટે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. July 2026 થી મળનારા મોંઘવારી ભથ્થા (Dearness Allowance – DA) માં વધારાને લઈને નવી આશા જાગી છે. શ્રમ બ્યુરો (Labour Bureau) દ્વારા May 2026 નો AICPI-IW (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) ઇન્ડેક્સ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યો છે, જે વધીને 150.8 પર પહોંચી ગયો છે. આ ઇન્ડેક્સ જ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના DA અને પેન્શનરોના DR (Dearness Relief) નક્કી કરવાનો સૌથી મોટો આધાર માનવામાં આવે છે. હવે તમામની નજર June 2026 ના અંતિમ આંકડા અને ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરી પર ટકેલી છે.
મોંઘવારી ભથ્થામાં આશરે 3 ટકાનો વધારો સંભવ
May 2026 માં AICPI-IW ઇન્ડેક્સ 149.9 થી વધીને 150.8 થયો છે, એટલે કે તેમાં 0.9 પોઇન્ટનો વધારો નોંધાયો છે. આ સતત વધી રહેલી મોંઘવારીનો સંકેત પણ છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે જો June 2026 માં પણ ઇન્ડેક્સમાં આ જ રીતે વધારો થશે, તો July 2026 થી કર્મચારીઓને મળતા DA માં આશરે 3% નો વધારો થઈ શકે છે. જો કે, આ અંગેનો અંતિમ નિર્ણય કેન્દ્ર સરકાર અને કેન્દ્રીય કેબિનેટ (Union Cabinet) ની મંજૂરી પછી જ લેવામાં આવશે.
3% વધારાની સંભાવના કેમ વધુ છે?
વાસ્તવમાં, 7મા પગાર પંચ (7th Pay Commission) હેઠળ DA ની ગણતરી છેલ્લા 12 મહિનાના AICPI-IW ના સરેરાશના આધારે કરવામાં આવે છે. વર્તમાન અંદાજ મુજબ, July 2025 થી June 2026 સુધીનો સરેરાશ ઇન્ડેક્સ આશરે 148.63 રહેવાની સંભાવના છે. જો અંદાજિત June 2026 નો ઇન્ડેક્સ 151.7 રહે છે, તો કુલ DA વધારો લગભગ 3.7% ની આસપાસ નીકળે છે. પરંતુ સરકાર સામાન્ય રીતે અંતિમ આંકડાને રાઉન્ડ ઓફ (Round Off) કરે છે, તેથી વાસ્તવિક વધારો 3% રહેવાની શક્યતા સૌથી વધારે જોવામાં આવી રહી છે.
DA ની ગણતરીનું ફોર્મ્યુલા
મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી માટેનું ફોર્મ્યુલા પણ નક્કી હોય છે. આમાં છેલ્લા 12 મહિનાના AICPI-IW ના સરેરાશને 2.88 સાથે ગુણાકાર કરીને એક નિશ્ચિત ફોર્મ્યુલા દ્વારા DA ની ટકાવારી નક્કી કરવામાં આવે છે. આ જ કારણે દર મહિને જાહેર થતો AICPI-IW નો ડેટા સરકારી કર્મચારીઓ માટે ખૂબ મહત્વનો હોય છે.
વાર્ષિક મોંઘવારી દર 4.72 ટકા પર પહોંચ્યો
May 2026 ના આંકડામાં અન્ય એક મહત્ત્વની બાબત સામે આવી છે કે વાર્ષિક મોંઘવારી દર (Year-on-Year Inflation) વધીને 4.72% પર પહોંચી ગયો છે, જે May 2025 માં 2.93% હતો. એટલે કે એક વર્ષમાં મોંઘવારીમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ખાદ્ય પદાર્થો, બળતણ (ઇંધણ), કપડાં અને અન્ય જરૂરી ચીજવસ્તુઓના ભાવમાં થયેલા વધારાની સીધી અસર AICPI-IW ઇન્ડેક્સ પર જોવા મળી છે.
કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને મળશે સીધો ફાયદો
હજુ June 2026 નો AICPI-IW ડેટા આવવાનો બાકી હોવાથી સત્તાવાર ટકાવારી જૂનના અંતિમ આંકડા બાદ જ સ્પષ્ટ થશે. તે પછી નાણા મંત્રાલય પ્રસ્તાવ તૈયાર કરશે અને કેન્દ્રીય કેબિનેટની મંજૂરી મળ્યા બાદ સત્તાવાર જાહેરાત થશે. જો સરકાર 3% નો વધારો કરે છે, તો તેનો સીધો ફાયદો દેશના આશરે 50 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને 65 લાખથી વધુ પેન્શનરોને મળશે, જેનાથી તેમની માસિક આવકમાં વધારો થશે.