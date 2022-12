સમગ્ર વિશ્વમાં Gmail Down, લાખો યુઝર્સ પરેશાન!

Google મેલ સેવા એટલે કે Gmail સમગ્ર વિશ્વમાં લાખો વપરાશકર્તાઓ માટે અટકી ગઈ છે. Downdetector.com એ આ વાતનો ખુલાસો કરતા કહ્યું કે જીમેલ સ્ટોલ થવાનું કારણ સ્પાઇક છે. સમગ્ર ભારતમાં ઘણા Gmail વપરાશકર્તાઓએ ફરિયાદ કરી છે કે તેમની Gmail એપ્લિકેશન કામ કરી રહી નથી. જીમેલની સાથે જીમેલ એન્ટરપ્રાઈઝ સેવાને પણ અસર થઈ છે. સમગ્ર વિશ્વમાં જીમેલના 1.5 અબજ વપરાશકર્તાઓ છે.

Google's email service Gmail is down for several users. Both, app and desktop version of Gmail is affected. pic.twitter.com/F9EB3x6xZU

— ANI (@ANI) December 10, 2022