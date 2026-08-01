પૂર પીડિત આસામની મદદે આવ્યા ગૌતમ અદાણી

આસામમાં કુદરતના કોપ અને પૂરના કારણે સર્જાયેલી વિકટ પરિસ્થિતિ વચ્ચે અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણી પૂર પીડિતોના પુનર્વસન માટે વહારે આવ્યા છે. તેમણે આસામ રાજ્યમાં ચાલી રહેલા સંકટમાં રાહત સામગ્રી અને સહાય પહોંચાડવાના હેતુસર ‘આસામ ચીફ મિનિસ્ટર રિલીફ ફંડ’ માં 11 crore રૂપિયાનું માતબર દાન આપ્યું છે. અદાણી ગ્રુપના આ મહત્ત્વપૂર્ણ આર્થિક યોગદાન બદલ આસામના મુખ્યમંત્રી ડૉ. હિમંતા બિસ્વા શર્માએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરીને ગૌતમ અદાણીનો આભાર માન્યો હતો. મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે આ આર્થિક મદદ રાજ્ય સરકારના રાહત અભિયાનને વધુ વેગ આપશે અને હજારો અસરગ્રસ્ત પરિવારોનું જીવન ફરી પાટા પર લાવવામાં મોટો આશરો બનશે.
કેવળ નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા સુધી મર્યાદિત ન રહેતાં, અદાણી ગ્રુપની સામાજિક કલ્યાણ શાખા ‘અદાણી ફાઉન્ડેશન’ દ્વારા જમીની સ્તરે સીધી રાહત કામગીરી પણ ઝડપથી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. આ ખાસ માનવતાવાદી અભિયાનમાં અદાણી સ્માર્ટ મીટર અને ભારતની સૌથી મોટી પ્રાઇવેટ એરપોર્ટ ઓપરેટર અદાણી એરપોર્ટ હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડની સબસિડિયરી ગુવાહાટી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ લિમિટેડ (GIAL) પણ જોડાયા છે. આ સંયુક્ત પ્રયાસો હેઠળ અપર આસામના પૂરથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં વ્યાપક પૂર રાહત કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
આ આયોજન હેઠળ અદાણી ફાઉન્ડેશનની ટીમ શિવસાગર જિલ્લાના નાઝીરા સબ-ડિવિઝન અને ધેમાજી જિલ્લાના શિલાપથાર ક્ષેત્રમાં આવેલા આશરે 8,000 પરિવારો સુધી સીધી પહોંચ બનાવીને રાહત કિટ્સનું વિતરણ કરી રહી છે. વિતરિત કરવામાં આવી રહેલી દરેક કિટમાં જીવનજરૂરી ખાદ્ય પદાર્થો, આવશ્યક દવાઓ, પીવાના પાણીની સુરક્ષા માટેની વસ્તુઓ અને વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા તેમજ હાઇજીન માટે જરૂરી તમામ સાધનો સામેલ કરવામાં આવ્યા છે, જેથી આપત્તિના સમયમાં પ્રભાવિત પરિવારો પોતાની દૈનિક પ્રાથમિક જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે.
અદાણી ફાઉન્ડેશનની વિશિષ્ટ ટીમો દ્વારા નાઝીરા તાલુકાના ગુરમુર મીરી, સંતક ગ્રાન્ટ, બાલીગાંવ, રોજાપુલ દુવારા ગાંવ, બામુનપુખુરી, ગોહાઈન ગાંવ, હુલાંગ કટોની, હુલાંગ કલિતા, બેંગમોરા કુંવર ગાંવ, બાઈલંગ ગાંવ, મીરી ગાંવ, ઓગુરિજાન અને બિહુબોર ગ્રાન્ટ જેવા 14 થી વધુ અંતરિયાળ ગામડાઓ ઉપરાંત શિલાપથારના અત્યંત દુર્ગમ વિસ્તારોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. ભૌગોલિક પડકારો વચ્ચે પણ રાહત સામગ્રી દરેક જરૂરિયાતમંદ પરિવાર સુધી પહોંચે તે માટે રાહત ટુકડીઓ સતત કાર્યરત છે. અદાણી ફાઉન્ડેશને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પૂર બાદની આ સ્થિતિમાં લોકોનું પુનર્વસન અને સમુદાયને ફરીથી સક્ષમ બનાવવું એ જ તેમની પ્રાથમિકતા છે.