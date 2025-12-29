વાયરલ વીડિયો પર IPLના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન લલિત મોદીએ ભારત સરકાર પાસે માફી માંગી

IPLના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન લલિત મોદીનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તેમાં તેઓ વિજય માલ્યા સાથે જોવા મળે છે અને કહે છે, “આપણે ભારતના બે સૌથી મોટા ભાગેડુ છીએ.” તેમણે હવે આ વાયરલ વીડિયો માટે ભારત સરકાર પાસે માફી માંગી છે. વિજય માલ્યા સાથેના તેમના વાયરલ વીડિયોએ ભારે વિવાદ જગાવ્યો છે, અને તેમણે હવે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનો પહેલો જવાબ આપ્યો છે.
જાણો શું છે આખો મામલો?
વિજય માલ્યાના જન્મદિવસ પર એક વીડિયો સામે આવ્યો હતો, જેમાં લલિત મોદી તેમને ભારતના બે સૌથી મોટા ભાગેડુ કહેતા સંભળાય છે. વીડિયોના કેપ્શનમાં મોદીએ લખ્યું હતું, “ચાલો ભારતમાં ફરીથી ઇન્ટરનેટ હલાવો. જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ, મારા મિત્ર વિજય માલ્યા. તમને પ્રેમ છે.” સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો સામે આવ્યા પછી, લોકોએ તેને ભારતીય વ્યવસ્થાનું અપમાન ગણાવ્યું. લોકોએ આરોપ લગાવ્યો કે લલિત મોદી અને વિજય માલ્યા ભારતની કાનૂની કાર્યવાહીની મજાક ઉડાવી રહ્યા હતા. મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ટ્રોલનો સામનો કરવો પડ્યો.
I apologise if I have hurt anyone feelings especially the Indian Government who I have the highest respect and regard for. The statement was misconstrued and was never intended to be as played out. Once again my deepest apologies
— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) December 29, 2025
લલિત મોદીએ બિનશરતી માફી માંગી
પોતાના નિવેદન બદલ માફી માંગતા, લલિત મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને કહ્યું, “મારો ક્યારેય કોઈને, ખાસ કરીને ભારત સરકારને, જેના માટે મને સૌથી વધુ આદર અને આદર છે, નારાજ કરવાનો ઈરાદો નહોતો. મારા નિવેદનને ‘ગેરસમજ’ કરવામાં આવ્યું હતું, અને તેનું અર્થઘટન જે રીતે કરવામાં આવ્યું તે રીતે ક્યારેય કરવામાં આવ્યું ન હતું.” મોદી અને વિજય માલ્યા પર ભારતમાં ગંભીર આરોપો લાગ્યા છે, જેના કારણે વ્યાપકપણે ટ્રોલ કરવામાં આવ્યા છે. જોકે, માલ્યાએ હજુ સુધી આ બાબતે માફી માંગી નથી.