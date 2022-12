તવાંગમાં હિંસક અથડામણ પર ચીનનું પહેલું નિવેદન

મંગળવારે અરુણાચલ પ્રદેશના તવાંગમાં 9 ડિસેમ્બરે ભારત અને ચીની સૈનિકો વચ્ચે હિંસક અથડામણની ઘટના બાદ ચીન તરફથી પહેલું નિવેદન સામે આવ્યું છે. ન્યૂઝ એજન્સી એએફપી અનુસાર, ચીને કહ્યું કે હિંસક ઘટનાઓના અહેવાલ બાદ ભારત સરહદ પર સ્થિતિ ‘સ્થિર’ છે. ભારતના સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે આજે ચીન પર આરોપ મૂક્યો છે કે તે ગયા અઠવાડિયે વિવાદિત હિમાલયની સરહદ પર એકતરફી રીતે યથાસ્થિતિ બદલવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. તેમણે લોકસભા અને રાજ્યસભામાં કહ્યું કે આ અથડામણમાં ભારતીય સેનાના જવાનોને કોઈપણ પ્રકારનું નુકસાન થયું નથી. તેમણે કહ્યું કે ભારતનો કોઈ સૈનિક શહીદ થયો નથી.

China says situation 'stable' on India border after reports of clashes, reports AFP News Agency

રાજનાથ સિંહે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજી હતી

ભારત-ચીન સરહદ પર અથડામણ બાદથી ભારતમાં વાતાવરણ ગરમાયું છે. થોડા કલાકો પહેલા સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહના ઘરે, તેમણે વિદેશ પ્રધાન એસ જયશંકર, CDS લેફ્ટનન્ટ જનરલ અનિલ ચૌહાણ અને ત્રણેય દળોના વડા, NSA અજીત ડોભાલ સહિત વિવિધ અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરી હતી. આ બેઠકમાં ભારત-ચીન સરહદ વિવાદ સાથે જોડાયેલા મહત્વના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ સાથે સેના પ્રમુખે રાજનાથ સિંહને ચીન સાથેની વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા પર સુરક્ષાની સ્થિતિ વિશે માહિતી આપી હતી. બીજી તરફ વિપક્ષ પણ આ મુદ્દે સરકારને ઘેરવાનો પૂરો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે.

No death, no major injuries to our soldiers: Rajnath Singh in Lok Sabha on India-China LAC clash

