ફરહાન અખ્તરની માતા સાથે 12 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી

બોલીવુડ અભિનેતા અને ફિલ્મ નિર્માતા ફરહાન અખ્તરની માતા હની ઈરાની સાથે તાજેતરમાં 12 લાખની છેતરપિંડી થઈ હતી. આ ઘટનાએ બધાને ચોંકાવી દીધા છે, કારણ કે આ કોઈ બહારના વ્યક્તિ દ્વારા નહીં પરંતુ તેમના ડ્રાઇવર, નરેશ સિંહ અને પેટ્રોલ પંપના કર્મચારી, અરુણ સિંહ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. જાણીએ સમગ્ર મામલો વિશે.
હની ઈરાનીની છેતરપિંડી મામલે મુંબઈ પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, “હની ઈરાનીના મેનેજર દિયા ભાટિયાએ 1 ઓક્ટોબરના રોજ બાંદ્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ડ્રાઈવર નરેશ લાંબા સમયથી ફરહાન અખ્તરના નામે જારી કરાયેલા કાર્ડનો દુરુપયોગ કરી રહ્યો હતો. આ કાર્ડ ફ્યુઅલ રિફિલ માટે જારી કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ નરેશ તેનો ઉપયોગ છેતરપિંડી માટે કરતો હતો.”
છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કેવી રીતે થયો?
તપાસ દરમિયાન હની ઈરાનીની ટીમને શંકા ગઈ જ્યારે તેમને કેટલાક પેટ્રોલ બિલોમાં વિસંગતતાઓ જોવા મળી. ડ્રાઇવરે જે વાહનમાં પેટ્રોલ ભર્યું હોવાનો દાવો કર્યો હતો તેની ક્ષમતા 35 લિટર હતી, જ્યારે બિલમાં 62 લિટરની ચુકવણી દર્શાવવામાં આવી હતી. વધુમાં, હની ઈરાની પરિવારે સાત વર્ષ પહેલાં વેચેલા વાહનોમાં પેટ્રોલ ભરવાના રેકોર્ડ પણ હાજર હતા.
જ્યારે મેનેજર દિયા ભાટિયાએ ડ્રાઇવર નરેશને પૂછપરછ કરી, ત્યારે તે સંતોષકારક જવાબ આપી શક્યો નહીં. ત્યારબાદ સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી, જેમાં જાણવા મળ્યું કે નરેશ સિંહે ફરહાન અખ્તરના નામે જારી કરાયેલા ત્રણ અલગ-અલગ કાર્ડનો દુરુપયોગ કર્યો હતો.
આ આખું રેકેટ કેવી રીતે ચાલતું હતું?
પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે નરેશ સિંહ બાંદ્રા તળાવ નજીક એસવી રોડ પર એક પેટ્રોલ પંપ પર નિયમિતપણે પોતાના કાર્ડ સ્વાઇપ કરતો હતો. ત્યાંનો કર્મચારી અરુણ સિંહ કાર્ડ સ્વાઇપ કર્યા પછી ઇંધણ આપ્યા વિના રોકડ રકમ પરત કરતો હતો. બંને પૈસા તેમની વચ્ચે વહેંચી દેતા હતા – નરેશને પ્રતિ ટ્રાન્ઝેક્શન આશરે ₹1,000 થી ₹1,500 ની કમાણી થતી હતી. નરેશે પોલીસ સમક્ષ કબૂલાત કરી હતી કે તેણે આ કાર્ડ 2022 માં ફરહાન અખ્તરના ભૂતપૂર્વ ડ્રાઇવર પાસેથી મેળવ્યા હતા અને ત્યારથી તે આ છેતરપિંડી કરી રહ્યો હતો.
મુંબઈ પોલીસે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 316(2), 318(4), અને 3(5) હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે. પોલીસે છેતરપિંડીના આરોપી તરીકે ડ્રાઈવર નરેશ સિંહ અને પેટ્રોલ પંપ કર્મચારી અરુણ સિંહનું નામ આપ્યું છે.
આ મામલે ફરહાન અખ્તર કે તેના પરિવાર તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી. જો કે, સૂત્રો કહે છે કે ફરહાનની ટીમ આ મામલે સક્રિય રીતે કાનૂની કાર્યવાહી કરી રહી છે અને તપાસમાં પોલીસને સંપૂર્ણ સહયોગ આપી રહી છે.