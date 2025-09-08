ફેમસ બ્રિટિશ સંગીતકાર રિક ડેવિસનું કેન્સરને કારણે નિધન

બ્રિટિશ બેન્ડ સુપરટ્રેમ્પના સહ-સ્થાપક અને સંગીતકાર રિક ડેવિસના નિધનના દુઃખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. આ પ્રખ્યાત બ્રિટિશ સંગીતકારે 81 વર્ષની વયે અંતિમ શ્વાસ લીધા. રિક ડેવિસના નિધનની પુષ્ટિ તેમના મ્યુઝિક બેન્ડ દ્વારા કરવામાં આવી છે.
મ્યુઝિક બેન્ડ સુપરટ્રેમ્પે તેના સહ-સ્થાપક રિક ડેવિસના અવસાન પર શોક વ્યક્ત કરતા નિવેદન જારી કર્યું છે. ANI સમાચાર અનુસાર, મ્યુઝિક બેન્ડ સુપરટ્રેમ્પે કહ્યું,’રિક ડેવિસના અવસાનની જાહેરાત કરતા ખૂબ જ દુઃખ થાય છે. રિકનું 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ લોંગ આઇલેન્ડ સ્થિત તેમના ઘરે લાંબી બીમારી બાદ અવસાન થયું. અમને તેમને જાણવાની અને પચાસ વર્ષથી વધુ સમય સુધી તેમની સાથે કામ કરવાની તક મળી. અમે તેમના પરિવાર પ્રત્યે ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ.’
રિક ડેવિસ કેન્સરથી પીડિત
વેરાયટીના સ્ત્રોત અનુસાર, કેન્સર સામે લાંબી લડાઈ બાદ રિક ડેવિસે દુનિયાને અલવિદા કહ્યું. તેમનું 81 વર્ષની વયે અવસાન થયું. 2015માં, તેમને મલ્ટીપલ માયલોમા નામની બીમારી હોવાનું નિદાન થયું હતું.
બ્રેકફાસ્ટ ઇન અમેરિકા સૌથી લોકપ્રિય આલ્બમ હતું
રિક ડેવિસ બ્રિટિશ બેન્ડ સુપરટ્રેમ્પના સહ-સ્થાપક હતા. તેમના રોક મ્યુઝિક બેન્ડે ‘બ્રેકફાસ્ટ ઇન અમેરિકા’ નામનું આલ્બમ બહાર પાડ્યું હતું, જે તેના સમયમાં મ્યુઝિક ચાર્ટમાં ટોચ પર હતું. આ ઉપરાંત, રિક ડેવિસે ‘ગુડબાય સ્ટ્રેન્જર’ અને ‘બ્લડી વેલ રાઇટ’ જેવા હિટ ગીતો લખ્યા અને ગાયા. રિકનો અવાજ ખૂબ જ ઊંડો અને ખાસ હતો. તેમના સાથી રોજર હોજસન સાથે મળીને તેમણે સંગીત પ્રેમીઓનું ખૂબ મનોરંજન કર્યું. પરંતુ 1983 માં, હોજસન તેમનાથી અલગ થઈ ગયા. આવી પરિસ્થિતિમાં પણ, રિક ડેવિસે સંગીત બેન્ડ ચાલુ રાખ્યું.