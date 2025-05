પ્રખ્યાત આસામી ગાયિકા ગાયત્રી હજારિકાનું 44 વર્ષની વયે નિધન

પ્રખ્યાત આસામી ગાયિકા ગાયત્રી હજારિકાનું શુક્રવારે 44 વર્ષની વયે આસામના ગુવાહાટીની નેમકેર હોસ્પિટલમાં અવસાન થયું. ગાયક કોલોન કેન્સરથી પીડાતા હતા. તેમના નિધનના સમાચારથી સંગીત જગતમાં શોકનું મોજુ ફરી વળ્યું છે. તેણી ‘જોરા પાતે પાતે ફાગુન નામે’ ગીત માટે પ્રખ્યાત હતી. ગાયત્રીએ ‘તુમી કુન બિરોહી અનન્યા’, ‘જંક નાસીલ બોનોટ’, ‘ઝેઉજી એક્સપોન’ અને વધુ જેવા લોકપ્રિય ગીતોને પણ પોતાનો અવાજ આપ્યો છે. ઘણા સેલિબ્રિટી અને ચાહકોએ સોશિયલ મીડિયા પર ગાયત્રી હજારિકાને શ્રદ્ધાંજલિ આપીને પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે.

આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમા દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવી છે

આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમાએ પ્રખ્યાત ગાયિકા ગાયત્રી હજારિકાના નિધન પર ઘેરા શોકની લાગણી વ્યક્ત કરી છે. CMOfficeAssam ના એક્સ હેન્ડલ પરથી સત્તાવાર ટ્વિટમાં લખ્યું છે કે, “HCM Dr @himantabiswa પ્રખ્યાત ગાયિકા શ્રીમતી ગાયત્રી હજારિકાના નિધન પર ઊંડા શોક વ્યક્ત કરે છે. તેમનો ભાવપૂર્ણ અવાજ અને આસામી સંગીતમાં કાયમી યોગદાન હંમેશા યાદ રહેશે. HCM તેમના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરે છે અને તેમના શોકગ્રસ્ત પરિવાર પ્રત્યે હૃદયપૂર્વક સંવેદના વ્યક્ત કરે છે.”

HCM Dr. @himantabiswa has expressed deep sorrow over the demise of renowned singer Smt. Gayatri Hazarika.

Her soulful voice and enduring contributions to Assamese music will always be remembered. HCM prayed for her eternal peace and extended heartfelt condolences to her bereaved… pic.twitter.com/1yGLb879gS

— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) May 16, 2025