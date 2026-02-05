મેઘાલયમાં કોલસા ખાણમાં વિસ્ફોટ, 16 કામદારોના મોત

ગુરુવારે મેઘાલયના પૂર્વ જયંતિયા હિલ્સ જિલ્લાના દૂરના વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર કોલસા ખાણમાં થયેલા મોટા ડાયનામાઇટ વિસ્ફોટમાં ઓછામાં ઓછા 16 લોકો માર્યા ગયા. અધિકારીઓને ડર છે કે કાટમાળ નીચે વધુ કામદારો ફસાયા હોઈ શકે છે, જેના કારણે મૃત્યુઆંક વધવાની શક્યતા વધી ગઈ છે.
વિસ્ફોટની જાણ થતાં જ બોમ્બ સ્ક્વોડ, ફોરેન્સિક નિષ્ણાતો, રાજ્ય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ અને ફાયર સર્વિસ ટીમો પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે મ્યાનસાંગટ થાંગસ્કો વિસ્તારમાં દોડી ગઈ હતી. પૂર્વ જયંતિયા હિલ્સના પોલીસ અધિક્ષક વિકાસ કુમારે યુનિવર્ટાને જણાવ્યું હતું કે તે ડાયનામાઇટ વિસ્ફોટ હતો. તેમણે કહ્યું કે ખાણમાંથી અત્યાર સુધીમાં ચાર મૃતદેહો મળી આવ્યા છે, જ્યારે એક ઘાયલ વ્યક્તિને દાઝી જવાથી સારવાર માટે શિલોંગ રિફર કરવામાં આવ્યો છે.
પ્રાથમિક અહેવાલો અનુસાર, એક ટેકરી પર ગેરકાયદેસર ખાણકામ ચાલી રહ્યું હતું. વિસ્ફોટના કારણે અનેક ખાણિયાઓ દટાઈ ગયા. અગાઉ, 23 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, થાંગસ્કો ગામમાં એક વિસ્ફોટ થયો હતો, જેમાં બે ખાણિયાઓ માર્યા ગયા હતા.
ઉલ્લેખનીય છે કે એપ્રિલ 2014 માં, નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલે મેઘાલયમાં ખતરનાક કોલસા ખાણકામ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો, તેના ગેરકાયદેસર અને અવૈજ્ઞાનિક સ્વભાવને કારણે. કોલસા સંબંધિત કેસોની દેખરેખ માટે મેઘાલય હાઈકોર્ટ દ્વારા નિયુક્ત ન્યાયાધીશ (નિવૃત્ત) બ્રોજેન્દ્ર પ્રસાદ કટાકેએ જણાવ્યું હતું કે આવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને રોકવા માટે સરકારના આશ્વાસન છતાં, રાજ્યમાં ગેરકાયદેસર કોલસા ખાણકામ અને પરિવહન ચાલુ રહ્યું. જો કે, મુખ્યમંત્રી કોનરાડ સંગમાએ તે સમયે દાવો કર્યો હતો કે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સતર્ક છે અને ગેરકાયદેસર ખાણકામ સંબંધિત 1,000 થી વધુ કેસ નોંધાયા છે.