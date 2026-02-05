TPL: મુંબઈમાં ગુજરાતી રંગભૂમિના કલાકારો ઊર્તયા ક્રિકેટના મેદાને

મુંબઈમાં બોરીવલી ખાતે ક્રિકેટ સ્પર્ધા થિયેટર પ્રીમિયર લીગ (TPL) સિઝન 4નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યાં એક છત નીચે ગુજરાતી રંગભૂમિના કલાકારોનો જમાવડો જોવા મળ્યો હતો.
ગુજરાતી રંગભૂમિના કલાકારો એકસાથે ભેગા થાય એ હેતુથી બોરીવલીમાં સૌથી મોટી ક્રિકેટ સ્પર્ધા થિયેટર પ્રીમિયર લીગ (ટીપીએલ) સિઝન ચારનું શાનદાર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 30 જાન્યુઆરીના રોજ રમાયેલી ટીપીએલ-4 ખૂબ જ રસપ્રદ રહી હતી. નાટકજગતના નામી કલાકારોએ સાથે મળીને ક્રિકેટની મોજ માણી હતી. ટીમ વિશે વાત કરીએ તો સ્પર્ધામાં મહિલા કલાકોરની બે ટીમ અને પુરુષો કલાકારોની દસ ટીમે ભાગ લીધો હતો.
ટીમોનાં નામ હિટ ગુજરાતી નામો ઉપરથી રાખવામાં આવ્યા હતાં. કૉડ મંત્ર, દશેરા, અફલાતૂન, માસ્ટર બ્લાસ્ટર, બ્રેકિંગ ન્યૂઝ, ગોળકેરી, ફન્ટૂશ ફેમિલી, લવારી, લાડકી અને બાવરી રાખવામાં આવ્યાં હતાં. જેમાંથી ફાઈનલમાં પુરુષ વર્ગની બ્રેકિંગ ન્યુઝ ટીમે કો઼ડ મંત્ર ટીમને હરાવી ચેમ્પિયનની ટ્રોફી જીતી હતી. જ્યારે મહિલા વર્ગમાં બાવરી ટીમને માત આપી લાડકી ટીમે ટ્રોફી પોતાને નામ કરી હતી.
ટીપીએલના આયોજક ચિંતન મહેતાએ ચિત્રલેખા સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતી રંગભૂમિના તમામ લોકો વર્ષમાં એક વાર એકસાથે ભેગા થાય અને બધા જ ટેન્શનમુક્ત થઈ આનંદ તથા મજા માણે એ હેતુથી ટીપીએલનું આયોજન કરીએ છીએ. અમે છેલ્લા 4 વર્ષથી થિયેટર પ્રીમિયર લીગનું આયોજન કરતા આવીએ છીએ. આ વર્ષે સીઝન 4નું આયોજન બોરીવલી ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. ચિંતન મહેતા પોતે ગુજરાતી રંગભૂમિ પર સહાયક દિગ્દર્શક અને કલાકાર તરીકે છેલ્લા 17 વર્ષથી સક્રિય છે.
ચિંતન મહેતા, વી-પ્લાય, સુકેશ ગ્રુપ, શેમારૂ, યશરાજ રિયલટર્સ, નીલા ફિલ્મ પ્રોડક્શન, રંગત પ્રોડક્શન, રેડ કરી અને અરવિંદભાઈ ખત્રી સન્સના સહયોગથી ટીપીએલ-4નું સફળતાપૂર્વક આયોજન થઈ ચૂક્યું. ક્રિકેટ સ્પર્ધામાં ગુજરાતી રંગભૂમિ અને ટીવી સિરિયલોના જાણીતા કલાકાર- મોટી સંખ્યામાં સામેલ થયા હતાં.
થિયેટર પ્રીમિયર લીગમાં તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્માના નટુકાકા ઉર્ફે કિરણ ભટ્ટ અને બાઘા એટલે કે તન્મય વેકરિયા, વાગલે કી દુનિયાના નયન શુક્લ, અમિત સોની અને પુષ્પા ઇમ્પોસિબલના જયેશ બારભાયા, વિનાયક કેતકર, ઉમેશ શુક્લ અને સનત વ્યાસ સહિતના કલાકારો મેદાનમાં ઊર્તયા હતાં. પ્રતાપ સચદેવ અરવિંદ વેકરિયા, ભરત ઠક્કર અને તુષાર વોરાએ પણ ભાગ લીધો હતો.
તેમજ જાણીતા અભિનેતા ઓજસ રાવલ સ્પર્ધામાં સામેલ થયા હતાં. તેમણે ક્રિકેટ સ્પર્ધાની કૉમેન્ટરી કરી હતી. ચીફ ગેસ્ટ નીલા સંઘવી સાથે મુખ્ય અતિથિઓમાં વિધાનસભ્ય સંજય ઉપાધ્યાય, નગરસેવક શિવા શેટ્ટી, રામ યાદવ, રેખા યાદવ, દિશા પટેલ શુક્લ અને નિલેશ ભટ્ટ ટીપીએલમાં હાજર રહ્યાં હતાં.