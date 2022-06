વરુણ પાસે ઘરેલુ હિંસાનો શિકાર મહિલાએ મદદ માગી

નવી દિલ્હીઃ બોલીવૂડ સ્ટાર વરુણ ધવને તેના ફેનને મદદ કરવાનું વચન આપ્યું છે. તેના ફેને ટ્વિટ કરીને વરુણને કહ્યું હતું કે તેના પિતા તેનું અને તેની માતાનું શોષણ કરે છે. આ યુઝરે લખ્યું હતું કે માનનીય સર, મને મારા પિતા માર મારે અને ગાળો બોલે છે. તેઓ મને અને મારી માતાને દરરોજ ગાળો આપે છે. તેઓ મને કેટલાય દિવસો સુધી ખાવાનું નથી આપતા, અમને ડરાવે અને ધમકાવે છે.

વરુણના ફેને અન્ય ટ્વિટ્સમાં પિતાના અપમાનજનક સ્વભાવનું વર્ણન કર્યું હતું. તેણે એક વાર પિતા સામે ફરિયાદ કરી હતી, પણ ગુજરાત પોલીસે કેટલાક કલાકો પછી તેમને છોડી મૂક્યા હતા, એમ તેણે ટ્વીટમાં જણાવ્યું હતું.

Respected Sir,

I have been beaten and abused by my father several times. He abuses me and my mother every single day. He, for days doesn't let me eat food, also threatens us by using curse words and abusive language. (1/6)

— Vaidehi🌙ʲᵘᵍʲᵘᵍᵍʲᵉᵉʸᵒ (@teraazikrx) June 6, 2022