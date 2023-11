‘સેમ બહાદુર’ ‘એનિમલ’, ‘ટાઇગર 3’નો ક્રેઝ બોક્સઓફિસ પર ખતમ કરશે

નવી દિલ્હીઃ બોક્સ ઓફિસ પર બહુ મોટો કલેશ થવાનો છે. બોલીવૂડ એક્ટર વિક્કી કૌશલ અને મેઘના ગુલઝારની ‘સેમ બહાદૂર’ રણબીર કપૂર અને રશ્મિકા મંદાનાની ‘એનિમલ’ની સાથે ટક્કર થવા માટે તૈયાર છે. આ બંને ફિલ્મો પહેલી ડિસેમ્બરે રિલીઝ થવાથી છે. બીજી બાજુ સલમાન ખાનની ‘ટાઇગર 3’ પણ દર્શકોને આકર્ષી રહી છે. અપેક્ષા હતી કે ફિલ્મ હિટ થશે, પરંતુ 12 નવેમ્બરે રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર આટલી સફળ થશે, એ કોઈએ વિચાર્યું નહોતું.

હવે બોક્સઓફિસ પર ત્રણ મોટી ફિલ્મો વચ્ચે લડાઈ થવાની છે, આ ફિલ્મોમાં સારા ડિરેક્ટરો અને સ્ટાર કાસ્ટ કાસ્ટ છે. ‘ટાઇગર 3’ પહેલેથી સફળ થયેલી ફિલ્મ છે. જ્યારે ‘એનિમલ’ અને ‘સેમ બહાદુર’નાં એડવાન્સ બુકિંગ શરૂ થઈ ચૂક્યાં છે. જોકે સંદીપ વાગા રેડ્ડી નિર્દેશિત ‘એનિમલ’ ‘સેમ બહાદુર’થી ક્યાંય આગળ છે.

જોકે દર્શકોને ‘એનિમલ’ના ટ્રેલરે અને ગીતો પસંદ આવ્યાં છે, જેથી દર્શકો થિયેટરોમાં આ ફિલ્મ જોવા જરૂર જાય એવી શક્યતા છે. રણબીર કપૂર અને રશ્મિકા મંદાનાની કેમિસ્ટ્રી યુવા દર્શકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહી છે.

In rememberence of one of India’s finest- Field Marshal #SamManekshaw. This journey is going to be very special with @meghnagulzar @RonnieScrewvala @RSVPMovies #BhavaniIyer @iShantanuS @bharatrawail pic.twitter.com/iKI7NdEZgD

— Vicky Kaushal (@vickykaushal09) June 27, 2020