સલમાન ખાનને ફરી અપાઈ ધમકીઃ રૂ. બે કરોડની ખંડણીની માગ

મુંબઈઃ બોલિવુડ એક્ટર સલમાન ખાનના જીવનું જોખમ છે. તેને ફરી એક વાર જાનથી મારી નાખવાની ધમકી મળી છે. આ વખતે અજાણ્યા ફોન કરનારે કરોડો રૂપિયાની પણ માગ કરી હતી. જોકે પોલીસે સલમાનને ધમકી આપનાર 20 વર્ષના યુવકની ધરપકડ કરી છે.

Salman Khan.મુંબઈ ટ્રાફિક પોલીસને મેસેજ મળ્યો હતો, જેમાં ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે જો રૂ. બે કરોડનું પેમેન્ટ નહીં કરવામાં આવે તો એક્ટરને મારી નાખવામાં આવશે. પોલીસે અજાણ્યા શખસ સામે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. જોકે એક દિવસ પહેલાં સલમાનને ધમકી આપનાર વ્યક્તિની નોઈડાથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

સલમાન ખાનને સતત ધમકીઓ મળી રહી છે. આ પહેલી વાર નથી જ્યારે સલમાન ખાનને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી મળી હોય. 18 ઓક્ટોબરે સલમાન ખાનને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી મળી હતી, જેમાં આરોપીઓએ ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈને નામે પાંચ કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માગી હતી.

October 30, 2024