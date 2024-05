શું કેટરિના કેફ પ્રેગનન્ટ છે? એક્ટ્રેસની ફોટો વાઇરલ

લંડનઃ બોલીવૂડ એક્ટ્રેસ કેટરિના કેફ બોલિવુડની ઝાકઝમાળથી દૂર પતિ વિક્કી કૌશલની સાથે લંડનમાં વેકેશન એન્જોય કરી રહી છે. કેટરિના અને વિક્કીની લંડનથી કેટલાય ફોટો અને વિડિયો આવી રહ્યા છે, જેમાં એકે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે, જેમાં વિક્કી અને કેટરિના વિન્ટરનો ડ્રેસ પહેરીને લંડનના રસ્તાઓ પર ફરી રહ્યા છે.

વિક્કી કેટરિનાની સાથે ફૂટપાથ પર ચાલતો નજરે પડી રહ્યો છે. ફોટાની કેપ્શનમાં લખ્યું છે કે બોલીવૂડના વિનમ્ર પાવર કપલ #KatrinaKaif અને #VickyKaushal લંડનની બેકર સ્ટ્રીટમાં લટાર મારી રહ્યા છે.

આ વિડિયોમાં કેટરિનાની ચાલચલગત અને પહેરવેશથી પ્રેગનન્સીની અફવા ઊડવા લાગી છે. એક્ટ્રેસની પ્રેગનન્સીને લઈને પહેલાં પણ અફવા ઊડી ચૂકી છે અને ફરી હવે એ અફવા છે કે તે ભારતથી દૂર લંડનમાં છે, કેમ કે તે ગર્ભવતી છે.

The humble Bollywood power couple #KatrinaKaif & #VickyKaushal taking a stroll in Baker Street, London. Vicky is a gentleman clearly, as he holds his hand protectively by her side. This was post bumping into them at the bookstore yesterday. pic.twitter.com/7OUXCVaL9E

— HermanGomes_journo (@Herman_Gomes) May 20, 2024