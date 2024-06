કોહલીને પ્રપોઝ કરનાર ઈંગ્લેન્ડની ક્રિકેટરે કર્યા સમલૈંગિક લગ્ન

ઈંગ્લેન્ડની મહિલા ક્રિકેટર ડેનિયલ વેઈટે તેની લેસ્બિયન પાર્ટનર જ્યોર્જિયા હોજ સાથે લગ્ન કર્યા છે. ડેનિયલે પોતાના લગ્નની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી છે. ડેનિયલ એ જ ખેલાડી છે જેણે 2017માં એક મોડી રાત્રે વિરાટ કોહલીને અનેક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા પ્રપોઝ કર્યું હતું. ડેનિયલ વેઈટની સચિન તેંડુલકરના પુત્ર અર્જુન તેંડુલકર સાથે પણ સારી મિત્રતા છે. બંને ઘણી વખત રેસ્ટોરન્ટમાં સાથે જોવા મળ્યા છે.

પબ્લિક ફોરમમાં 32 વર્ષીય ડેનિયલ વેઈટની લેસ્બિયન પાર્ટનર જ્યોર્જિયા હોજ વિશે વધુ માહિતી નથી, પરંતુ જો મીડિયા રિપોર્ટ્સનું માનીએ તો, તે CAA બેઝમાં મહિલા ફૂટબોલની હેડ અને લંડનમાં FA-લાઈસન્સ ધરાવતી એજન્ટ છે. ડેનિયલ વેઈટે એકવાર ખુલાસો કરતા કહ્યું હતું કે તે મહિલા T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેવા માટે દક્ષિણ આફ્રિકામાં હતી. ત્યારપછી કેપટાઉનની પ્રખ્યાત ટેબલ માઉન્ટેન કેબલ કારની મજા માણતી વખતે પાવર જતો રહ્યો, જેના પછી તેણે લાંબા સમય સુધી હવામાં લટકીને રહેવું પડ્યું. વેઈટ અને તેની લેસ્બિયન પાર્ટનર તે વિસ્તારમાં ફસાયેલા હતા, જે શહેરની ઉપરના ઉચ્ચપ્રદેશ પર ખૂબ જ ઉંચો હતો. તેણીએ જણાવ્યું હતું કે લોડ શેડિંગના કારણે સિસ્ટમ ડાઉન હતી.

Making it official! 🤍 Roll on Pt.2 in 🇫🇷 💍 💒 pic.twitter.com/rmsHlCukQF

— Danielle Wyatt (@Danni_Wyatt) June 10, 2024