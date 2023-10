ENG vs AFG: અફઘાનિસ્તાને મોટો અપસેટ સર્જ્યો, ઈંગ્લેન્ડને 69 રનથી હરાવ્યું

રાશિદ ખાન, મુજીબ ઉર રહેમાન અને મોહમ્મદ નબીની જાદુઈ સ્પિનને કારણે અફઘાનિસ્તાને ઈંગ્લેન્ડને 69 રનથી હરાવીને 2023 ODI વર્લ્ડ કપમાં પ્રથમ અપસેટ સર્જ્યો હતો. કોઈપણ ફોર્મેટમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે અફઘાનિસ્તાનની આ પ્રથમ જીત છે. પ્રથમ રમત રમીને અફઘાનિસ્તાને રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝની 80 રનની તોફાની ઇનિંગને કારણે 285 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ઈંગ્લેન્ડની ટીમ 40.3 ઓવરમાં માત્ર 215 રનમાં જ સમેટાઈ ગઈ હતી. હેરી બ્રુકે ઈંગ્લેન્ડ માટે 61 બોલમાં 66 રનની ઈનિંગ રમી હતી, પરંતુ તે પોતાની ટીમને જીત સુધી લઈ જઈ શક્યો નહોતો. જ્યારે અફઘાનિસ્તાન તરફથી રાશિદ ખાન અને મુજીબ ઉર રહેમાને ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી હતી. જ્યારે મોહમ્મદ નબીને બે સફળતા મળી હતી.

