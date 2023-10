ભારત-કેનેડા તણાવ વચ્ચે જસ્ટિન ટ્રુડોએ નવરાત્રીની શુભેચ્છા પાઠવી

છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી ભારત અને કેનેડાના સંબંધોમાં સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે. ખાલિસ્તાની આતંકવાદી નિજ્જરના મોતને લઈને બંને દેશો વચ્ચે તણાવ વધી ગયો છે. કેનેડાના પીએમ જસ્ટિન ટ્રુડોએ ભારતીય ગુપ્તચર એજન્સી પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે તે નિજ્જતની હત્યામાં સામેલ છે. જે બાદ તણાવ એટલો વધી ગયો કે બંને દેશોએ એકબીજા સામે કડક પ્રતિબંધાત્મક પગલાં લીધા. તણાવ વચ્ચે શારદીય નવરાત્રીના પ્રથમ દિવસે જસ્ટિન ટ્રુડોએ લોકોને નવરાત્રીની શુભકામના પાઠવી હતી.

Happy Navratri! I’m sending my warmest wishes to members of the Hindu community and all those who are celebrating this festival. https://t.co/ISCjvJqnKJ

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 15, 2023