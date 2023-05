ભાજપ વિરુદ્ધ ‘રેટ કાર્ડ’ જાહેરાતો પર ચૂંટણી પંચે કોંગ્રેસને મોકલી નોટિસ

ચૂંટણી પંચે શનિવારે (6 મે) ભાજપ વિરુદ્ધ અખબારોમાં પ્રકાશિત ‘કરપ્શન રેટ કાર્ડ’ જાહેરાતો પર કોંગ્રેસના કર્ણાટક એકમને નોટિસ જારી કરી હતી. ચૂંટણી પંચે કહ્યું કે આરોપો સાબિત કરવા માટે રવિવાર સાંજ સુધીમાં પુરાવા આપવા જોઈએ. ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવેલી ફરિયાદ બાદ આ નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે. કર્ણાટકમાં 10 મેની વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પહેલા, કોંગ્રેસે 2019 અને 2023 વચ્ચેના રાજ્યમાં ભ્રષ્ટાચારના દરની યાદી આપતા પોસ્ટરો અને જાહેરાતો બહાર પાડી અને ભાજપ સરકારને ‘મુશ્કેલીનું એન્જિન’ ગણાવ્યું.

નોટિસમાં શું કહેવામાં આવ્યું?

ચૂંટણી પંચે તેની નોટિસમાં જણાવ્યું હતું કે તે વાજબી અનુમાન છે કે કોંગ્રેસ પાસે સામગ્રી/પ્રાનુભાવિક/ચકાસણીપાત્ર પુરાવા છે જેના આધારે આ ચોક્કસ/સ્પષ્ટ ‘તથ્યો’ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે, એક એવી કાર્યવાહી જે જ્ઞાન, ઈચ્છા અને ઈરાદાની બહાર છે. લેખકની. અને આમ કરવા પાછળના હેતુની ખાતરી કરવા માટે નિરપેક્ષપણે મૂલ્યાંકન કરી શકાય છે.

#KarnatakaAssemblyElection2023 | Election Commission issues notice to Karnataka Congress president DK Shivakumar in the context of a complaint received from BJP for a newspaper advertisement alleging unsubstantiated but specific information.

Congress has been given time till 7… pic.twitter.com/UfSgtUYuB3

— ANI (@ANI) May 6, 2023