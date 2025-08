ટ્રમ્પની ધમકી પર ભારતનો જોરદાર જવાબ

ભારત સરકારના વિદેશ મંત્રાલયે અમેરિકા અને યુરોપિયન યુનિયન દ્વારા ભારતની ટીકાનો કડક જવાબ આપ્યો છે. આ ટીકા રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા અંગે કરવામાં આવી રહી હતી, પરંતુ ભારતે તેને અન્યાયી અને પાયાવિહોણી ગણાવી છે. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે એક સત્તાવાર નિવેદન જારી કરીને કહ્યું કે ભારતને નિશાન બનાવવું માત્ર ખોટું નથી, પરંતુ આ દેશોના શબ્દો અને કાર્યો વચ્ચેનો તફાવત પણ ઉજાગર કરે છે.

India has been targeted by the United States and the European Union for importing oil from Russia after the commencement of the Ukraine conflict. In fact, India began importing from Russia because traditional supplies were diverted to Europe after the outbreak of the conflict.… pic.twitter.com/cDQ1Hf9oD7

