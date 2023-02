ગુજરાતમાં ભૂકંપના આંચકા, રિક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા 4.3 નોંધાઈ

ગુજરાતમાં રવિવારે ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. રિક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા 4.3 માપવામાં આવી છે. ભૂકંપનું કેન્દ્ર ગુજરાતનું રાજકોટ હતું. ભૂકંપના આંચકા બપોરે એટલે કે 3.21 કલાકે અનુભવાયા હતા. ભૂકંપનું કેન્દ્ર રાજકોટથી લગભગ 270 કિમી ઉત્તર ઉત્તર પશ્ચિમમાં હતું. જણાવી દઈએ કે થોડા દિવસોમાં અહીં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાઈ રહ્યા છે. તેના આંચકા દિલ્હીથી ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને નેપાળમાં પણ ગયા બુધવારે એટલે કે 22 ફેબ્રુઆરીએ ફરી એકવાર અનુભવાયા હતા. ભૂકંપનું કેન્દ્ર નેપાળ હતું. ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 4.8 માપવામાં આવી હતી. તેનું કેન્દ્ર નેપાળના જુમલાથી લગભગ 70 કિમી દૂર હતું. જોકે, દિલ્હી NCRમાં આંચકા ખૂબ જ હળવા હતા. ક્યાંયથી જાનમાલના નુકસાનના સમાચાર નથી.

Earthquake of Magnitude 4.3 occurred on Feb 26 2023, 15:21:12 IST, Lat: 24.61 & Long: 69.96, Depth: 10 Km ,Location: 270km NNW of Rajkot, Gujarat: National Center for Seismology pic.twitter.com/GUNgkJFVG7

