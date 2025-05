અફઘાનિસ્તાનમાં 4.2 ની તીવ્રતાના ભૂકંપના આંચકા

શનિવારે અફઘાનિસ્તાનમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. માહિતી અનુસાર, ભૂકંપની તીવ્રતા 4.2 માપવામાં આવી હતી. ભૂકંપ પછી લોકોમાં અરાજકતા ફેલાઈ ગઈ. લોકો પોતાના ઘરોમાંથી બહાર નીકળી આવ્યા. ભૂકંપનું કેન્દ્ર ઉત્તરીય ભાગમાં બાગલાન પ્રાંત નજીક હતું. અફઘાન ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ભૂકંપની ઊંડાઈ 10 કિલોમીટર હતી. જેને છીછરો ભૂકંપ કહેવામાં આવે છે. રાજધાની કાબુલ, કુન્દુઝ અને તખાર સહિત અનેક ઉત્તરી અને પૂર્વી પ્રાંતોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું કે ભૂકંપના આંચકા થોડીક સેકન્ડ માટે અનુભવાયા હતા. આ દરમિયાન ઘરોની દિવાલો, બારીઓ અને દરવાજા ધ્રુજતા જોવા મળ્યા.

EQ of M: 4.2, On: 17/05/2025 16:26:32 IST, Lat: 36.37 N, Long: 69.83 E, Depth: 120 Km, Location: Afghanistan.

