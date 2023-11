ઉત્તરકાશી ટનલમાં 42 મીટર સુધી ડ્રિલિંગ થયું, હવે પછીના 3 મીટર ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ

ઉત્તરકાશી સ્થિત ટનલમાં 41 મજૂરો ફસાયાને 11 દિવસ વીતી ગયા છે. અત્યાર સુધી તેમને દૂર કરી શકાતા નથી. પાંચ જાહેર ક્ષેત્રની એજન્સીઓ – ONGC, SJVN, RVNL, NHIDCL અને THDC કામદારોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવાના કાર્યમાં રોકાયેલા છે. દરમિયાન, બુધવારે બચાવ ટીમના એક અધિકારીએ એક મોટું અપડેટ આપ્યું. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આજે રાત્રે અથવા કાલે કામદારોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવાને લઈને સારા સમાચાર આવી શકે છે.

Visuals of officials outside the Silkyara tunnel in Uttarkashi, Uttarakhand as rescue operation continues to reach out to the 41 trapped workers.#UttarakhandTunnelCollapse pic.twitter.com/OYlRBA1sEQ

— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2023